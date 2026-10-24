Potente e exclusivo: Samsung prepara dobrável de luxo que não vão conseguir comprar

A Samsung marcou um novo evento de apresentação para o dia 29 de outubro onde vai revelar mais um dispositivo dobrável, apanhando muitos utilizadores desprevenidos após a chegada dos mais recentes modelos da linha Z. O anúncio oficial surgiu na rede social Weibo através da divisão chinesa da marca, acompanhado por uma imagem promocional que deixa antever um formato de livro elegante e laterais com acabamentos em dourado escovado.

O equipamento responde pelo nome de Samsung W27 e dá seguimento à habitual parceria comercial estabelecida com a operadora local China Telecom. Trata-se de uma proposta desenhada de raiz para responder às exigências do segmento de luxo asiático, apostando em linhas mais refinadas e materiais nobres que colocam este smartphone num patamar estético bem diferente dos aparelhos comerciais habituais.

O hardware de topo herdado do Fold8 Ultra

Debaixo deste exterior cuidado e altamente diferenciador esconde-se a base técnica do Galaxy Z Fold8 Ultra, sem quaisquer cedências no desempenho bruto. O processador escolhido é o Snapdragon 8 Elite Gen 5 otimizado para a linha Galaxy, trabalhando em conjunto com uns generosos 16 GB de memória RAM de raiz e opções de armazenamento interno que podem ir até 1 TB.

O ecrã principal dobrável atinge as 8 polegadas de área útil, enquanto o painel exterior de 6,5 polegadas opera com taxa de atualização de 120 Hz para assegurar total fluidez em qualquer operação rápida. No módulo traseiro ligeiramente redesenhado, a marca volta a apostar num sensor fotográfico principal com 200 megapíxeis, complementado por duas câmaras auxiliares de 50 e 10 megapíxeis, alimentadas por uma bateria de 5.000 mAh com suporte a carregamento rápido de 45 W.

Exclusividade e extras que marcam diferença

A principal barreira para quem aprecia tecnologia na Europa continua a ser a disponibilidade estritamente territorial. Tal como aconteceu na geração anterior com o W26, este modelo não terá distribuição oficial nos mercados ocidentais nem chegará aos canais de venda tradicionais, o que força qualquer utilizador interessado a recorrer à importação direta e a lidar com as respetivas taxas aduaneiras.

Para validar o estatuto de peça de prestígio, a marca costuma incluir acessórios completos na caixa de venda, capas protetoras dedicadas e ferramentas de inteligência artificial com capacidades acrescidas, além de ligação a redes de satélite. No mercado asiático, os valores pedidos devem situar-se confortavelmente acima dos dois mil euros na conversão direta, reafirmando o caráter elitista perante a concorrência direta.

Com este movimento estratégico bem direcionado, a marca reforça a sua posição na China e responde à pressão feroz das marcas locais que dominam o segmento de topo. O evento marcado para 29 de outubro servirá para tirar todas as dúvidas quanto a eventuais novidades de software, comprovando que o mercado dos dobráveis ainda guarda espaço para edições especiais verdadeiramente exclusivas.