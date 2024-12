Porque é que os smartwatches Android são redondos e não quadrados como o Apple Watch?

O Apple Watch é o modelo mais emblemático e para muitos o padrão dos smartwatches. Tem a particularidade de ser (quase) o único equipamento desta linha de produtos que é quadrado, contrastando com o que a concorrência Android, e não só, oferece, redondo. Isso levanta muitas questões, que foram agora respondidas. Tudo está centrado numa simples e única patente.

Porque os smartwatches Android são redondos?

Embora o Apple Watch seja quadrado, os seus principais concorrentes são os redondos. Essa escolha de forma tem levado a que muitos se perguntem qual é razão por detrás desta decisão de design. Até agora, as respostas sempre foram muito vagas e apenas se referiam a decisões de design e da aproximação ao que é considerado o "estilo original de um relógio".

Mas, na verdade, a Apple usar um design quadrado para o seu smartwatch não é apenas uma questão de design, é afinal uma questão legal. A empresa de Cupertino detém uma patente que a torna detentora do design retangular ou quadrado e, por isso, condiciona os outros fabricantes na sua oferta, limitando-os quando querem usar o mesmo formato do Apple Watch.

A Apple patenteou o design e o formato do Apple Watch, sendo esta uma patente pública e pode ser consultada. Embora seja mais do que comum e aconselhável patentear um produto, o design ou o formato não costuma ser algo patenteado porque pode gerar conflitos com outras empresas.

Os quadrados são uma patente do Apple Watch

O prazo da patente da Apple é longo e terminará dentro de 10 anos. Ao ter esta patente, obriga outros fabricantes a utilizarem outro tipo de design, neste caso, o formato circular para os seus smartwatches. Ainda assim, existem smartwatches quadrados que não são da Apple. Há que ter em conta que se tratam de dispositivos de gamas mais baixas.

A situação é melhor apreciada quando se analisa o catálogo de fabricantes como a Samsung ou a Google. A empresa sul-coreana não tem relógios quadrados entre as suas propostas, nem a Google e a razão é impedir a Apple de tomar qualquer tipo de ação legal. Outros fabricantes, como a Xiaomi ou a OPPO, oferecem este tipo de formato, mas estão cientes do risco.

Fica assim clara a razão pela qual a maioria dos smartwatches Android são redondos e não quadrados. Tudo se resume a uma patente de design propriedade da Apple. Agora é só esperar que expire a patente para saber se as restantes marcas adotam o formato quadrado para os seus relógios ou se preferem o "estilo original de um relógio".