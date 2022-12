Esta semana é, para muitos, mais tranquila em termos de trabalho, os estudantes estão de férias e há tempo para reunião com amigos e família. Os jogos de tabuleiro são uma excelente forma de passar o tempo e, para quem os tem fisicamente em casa, poderá recorrer aos smartphones para jogar.

Eis algumas sugestões para instalar nos smartphones de todos aí em casa e passar horas a jogar!

Catan Universe

Após uma longa viagem de grande privação, os seus navios chegaram finalmente à costa de uma ilha desconhecida. No entanto, outros exploradores também atracaram em Catan: a corrida para colonizar a ilha começou!

Faça uma viagem ao universo Catan e compita em emocionantes duelos contra jogadores de todo o mundo. O clássico jogo de tabuleiro e o jogo de cartas Catan trazem uma verdadeira sensação de mesa para o seu ecrã!

Scrabble® GO

Com o tabuleiro e peças oficiais, além de um dicionário de palavras de Scrabble, Scrabble GO traz toda a experiência legítima do autêntico jogo de palavras-cruzadas.

O recurso multijogador está disponível para juntar todos numa batalha de palavras.

Dixit World

Dixit World é a adaptação do popular jogo de tabuleiro Dixit. Tendo em mente o jogo original, foi criado um jogo único que tira partido da tecnologia. Aproveite a clássica jogabilidade do Dixit ou crie e partilhe os seus Mundos com os seus amigos.

O jogo é gratuito para jogar no iOS e Android, mas ainda é uma versão beta.

RISK: Global Domination

Enfrente oponentes numa guerra estratégica na versão digital oficial do clássico jogo de tabuleiro Hasbro.

Lute contra as Potências de Eixo na Primeira Guerra Mundial, sobreviva aos jogos de guerra contra zombies e lute em mapas futuristas de fantasia e de ficção científica.

Word Blitz

Word Blitz é mais um jogo de palavras perfeito para jogar com os seus amigos e familiares. O objetivo é palavras a partir das letras disponíveis e revelar-se o melhor.

O jogo é gratuito e está disponível para Android, iOS e ainda pode ser jogado no Facebook e Snapchat.