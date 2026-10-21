OPPO Find X10 Pro Max chega a Portugal com três câmaras de 200 MP

A corrida aos megapíxeis parecia ter abrandado no segmento móvel, mas a OPPO acaba de baralhar as contas com a chegada do seu novo OPPO Find X10 Pro Max, concebido especificamente para entusiastas de fotografia e criadores de conteúdo exigentes. Com novidades de peso no processamento e no hardware ótico, a marca quer redefinir o patamar da imagem móvel.

O lançamento global da nova série OPPO Find X10 coloca no centro das atenções o OPPO Find X10 Pro Max, acompanhado pela versão padrão Find X10.

Desenvolvida em estreita parceria com a Hasselblad, a OPPO traz uma evolução marcante em fotografia computacional e ótica. Os novos modelos destacam-se ainda pelos acabamentos cuidados, ecrãs melhorados e uma capacidade energética invulgar.

A revolução de 200 MP da OPPO e do OPPO Find X10 Pro Max

O grande destaque vai direto para o módulo traseiro do OPPO Find X10 Pro Max, onde a OPPO decidiu não poupar nos sensores. Em vez da habitual câmara de destaque acompanhada por sensores secundários modestos, este modelo traz três sensores traseiros com 200 MP de resolução. A câmara ultra-grande angular recorre a um sensor amplo de 1/1.56 polegadas com campo de visão de 124°.

A câmara principal utiliza o sensor ISOCELL HPC de 1/1.28 polegadas, desenvolvido em conjunto com a Samsung e dotado da tecnologia DeepPix para dinâmica HDR avançada.

Já a teleobjetiva de 200 MP combina uma abertura rápida de f/2.1 com uma distância mínima de foco de 10 cm, funcionando também como lente telemacro. No caso do Find X10 base, a marca optou por uma configuração dupla de 200 MP.

LUMO True Image e captação de vídeo de estúdio

Para gerir este enorme volume de resolução, a marca estreia a captura padrão de 26 MP em várias distâncias focais, cobrindo ampliações até 9.9x. Desta forma, o utilizador obtém um nível de detalhe substancialmente superior aos tradicionais 12 MP sem esgotar o armazenamento interno. Para os cenários mais exigentes, mantém-se a opção de fotografar a 50 MP ou nos 200 MP completos.

O processamento fica entregue ao LUMO True Image Engine, solução concebida para evitar tons saturados e nitidez artificial. O sistema mantém a relação natural entre luz e sombra através da assinatura de cor da Hasselblad. Para assegurar precisão cromática em ambientes de iluminação mista, a linha integra ainda uma câmara multiespectral True Color.

No departamento de vídeo, o Find X10 Pro Max permite filmar em 4K a 120 fps e 8K a 30 fps em qualquer uma das três câmaras traseiras de 200 MP. O modelo base atinge 4K a 60 fps em todo o conjunto, reservando os 4K a 120 fps e 8K a 30 fps para as lentes principal e teleobjetiva. Para além disso, a colaboração com a Meta garante partilhas de vídeo no Instagram quase sem perdas de qualidade.

As funcionalidades avançadas incluem Dolby Vision, perfil O-Log2 com certificação ACES e gravação Open Gate em todo o sensor. A integração direta com a aplicação Blackmagic Camera facilita o fluxo de trabalho de operadores habituados a produções exigentes. O acessório Tilta Khronos Creator Kit acrescenta ainda ventoinha de arrefecimento ativo e suporte para o teleconversor ótico de 3.28x.

Ecrãs BT.2020, bateria de silício e preços em Portugal

Na parte frontal surgem painéis OLED LTPO a 144 Hz com pico de brilho de 3.600 nits e suporte à gama de cores cinematográfica BT.2020. O Find X10 apresenta um painel de 6,59 polegadas, enquanto o Find X10 Pro Max estende o ecrã até às 6,78 polegadas. A proteção contra poeiras e água inclui certificações IP66, IP68 e IP69.

No interior encontramos o processador MediaTek Dimensity 9600M no modelo base e o potente Dimensity 9600 Pro de 2 nm no Pro Max. Ambos contam com baterias de silício-carbono com capacidade de até 7.150 mAh.,

Suportam carregamento SUPERVOOC de 80 W por cabo e AIRVOOC sem fios de 50 W. A interface de estreia é o ColorOS 17, enriquecido com funções de inteligência artificial.

Ambos os modelos chegam ao mercado português a 2 de novembro através de operadores e revendedores autorizados. O OPPO Find X10 tem o preço recomendado de 1.499€.

Já o modelo mais avançado, o OPPO Find X10 Pro Max, fixa o seu valor nos 1.799€. Durante o lançamento, a compra em loja física inclui a oferta do Kit Teleconversor Hasselblad, avaliado em 549,99€, limitado ao stock disponível.