OPPO Find N5: quão fino é este smartphone dobrável? A resposta é… impressionante

As informações que têm surgido sobre o OPPO Find N5 têm criado um interesse especial. Este dobrável deverá ser um smartphone único em vários pontos, mas um deles em especial: a sua espessura. Agora, a marca revelou o quão fino é. A resposta é mesmo... impressionante.

Há vários dias, até mesmo semanas, que surgem detalhes do OPPO Find N5. Este promete muito já que este dobrável será a base do OnePlus Open 2, a ser lançado na Europa. Na verdade, falamos do dobrável com a melhor construção da indústria, acrescentando agora à sua inovadora dobradiça um chassis ultrafino que ultrapassará mesmo os incríveis 4,4 milímetros do Honor Magia V3.

É quase irreal pensar num smartphone dobrável deste tamanho, com um formato dobrável e uma dobradiça, que se mantenha com uma espessura tão mínima. Falamos de entre 3,5 e 4 milímetros. A OPPO arriscou mostrá-lo brevemente num vídeo em que comparam uma espessura tão minúscula com vários elementos que dão uma boa ideia do design e da sua espessura.

Como pode ser visto, este novo OPPO Find N5 terá um corpo tão fino como quatro cartões de identificação chineses, bem como cerca de duas moedas de 1 yuan ou aproximadamente 39 post-its. Calcula-se que terá uma espessura de cerca de 3,5 milímetros ou no máximo até 4 milímetros, sendo assim o dobrável mais fino do mundo e provavelmente também o smartphone mais fino alguma vez lançado.

É quase um papel eletrónico e a fonte é muito fidedigna. O vídeo foi partilhado pelo próprio diretor de produto da Oppo, Zhou Yibao, na sua conta na rede social chinesa Weibo. Claro que há uma parte negativa, e que como viu, o smartphone está sempre coberto por uma folha de papel, o que impede de ver detalhes adicionais, exceto que a porta USB tipo C ocupa praticamente toda a espessura da estrutura externa.

Da China vem a informação de que o design será semelhante ao já conhecido. Terá um módulo fotográfico traseiro numa saliência circular, embora agora colocando as câmaras simetricamente com o flash LED na quarta posição. Esta ´garante uma disposição semelhante à do OnePlus 13.

Relativamente ao hardware, fala-se num SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, três sensores de 50 megapíxeis (wide, ultrawide e periscópio telefoto). A somar a estas caraterísticas temos uma bateria de 5.900 mAh que parece quase surreal, uma vez que numa espessura tão mínima. O OPPO Find N5 chegará já em fevereiro, com todas as suas caraterísticas únicas.