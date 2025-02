One UI 7: Samsung revelou as datas de atualização dos seus smartphones?

Há muito que se espera que a Samsung lance a One UI 7. Esta já está presente no novo Galaxy S25, mas tarda em chegar aos restantes modelos da marca. Uma informação agora revelada dá conta das datas em que esta atualização para o Android 15 chegará.

Durante um workshop dedicado ao Galaxy S25, a Samsung Roménia terá divulgado as datas de implementação da versão estável do One UI 7.0 para vários modelos Galaxy. Esta informação, alegadamente de uma comunicação com a Samsung Korea, foi captada durante uma chamada da Zoom. Embora estas datas deem uma ideia do cronograma de atualizações, não são oficiais de momento.

Segundo as informações divulgadas, os proprietários dos Galaxy S24 e S24 FE poderão receber a atualização One UI 7.0 já no dia 18 de abril de 2025. Os utilizadores do Galaxy S23 e S23 FE terão de esperar até 25 de abril e 16 de maio. As séries Galaxy S22 e S21 também seriam afetadas, com lançamentos agendados para 16 de maio para o S22 e 23 de maio para o S21 e S21 FE.

Entre os dispositivos dobráveis, o Galaxy Z Fold 6 e o ​​​​Z Flip 6 estão no topo da lista, com atualização prevista para 18 de abril. Os modelos Z Fold 5 e Z Flip 5 serão lançados a 25 de abril, enquanto o Z Fold 4 e o Z Flip 4 receberão a atualização a 16 de maio.

Versões mais antigas, como o Z Fold 3 e o Z Flip 3, deverão receber uma atualização a 23 de maio. Ao mesmo tempo, a primeira beta do One UI 7 para o Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 foi detetada pelo leaker Tarun Vats.

Os smartphones da série Galaxy A também seriam afetados por esta atualização. Espera-se que o Galaxy A54s receba o One UI 7.0 a 25 de abril, enquanto o Galaxy A33, A34 e A53 estão previstos para 16 de maio. Embora não tenham sido especificadas informações sobre os modelos Galaxy A36 e A56, é plausível que estes sigam um cronograma semelhante ao do Galaxy S23.

Datas de atualização da One UI7 nos Samsung Galaxy A Galaxy A33: 16 de maio

Galaxy A53: 16 de maio

Galaxy A34: 16 de maio

Galaxy A54: 25 de Abril Galaxy S Galaxy S21: 23 de maio

Galaxy S21 FE: 23 de maio

Galaxy S22: 16 de maio

Galaxy S23: 25 de abril

Galaxy S23 FE: 16 de maio

Galaxy S24: 18 de abril

Galaxy S24 FE: 18 de abril Galaxy Z Galaxy Z Flip 3: 23 de maio

Galaxy Z Flip 4: 16 de maio

Galaxy Z Flip 5: 25 de maio

Galaxy Z Flip 6: 18 de abril

Galaxy Z Fold 3: 23 de maio

Galaxy Z Fold 4: 16 de maio

Galaxy Z Fold 5: 25 de abril

Galaxy Z Fold 6: 18 de abril

É importante salientar que estas datas, embora provenham de uma fonte interna, não foram confirmadas oficialmente pela Samsung. Portanto, teremos de esperar por anúncios oficiais para ter a certeza.