Para trazer o Android 11 para os seus smartphones a Samsung resolveu renovar completamente a sua interface. Nasce assim a One UI 3, a evolução natural do que até agora era oferecido aos utilizadores de todos os equipamentos da marca.

Com a versão final já pronta e quase a chegar aos utilizadores, tem estado presente a pergunta que todos fazem. Quando chegará a One UI 3 aos seus smartphones? A pergunta foi finalmente respondida e já se sabe tudo!

One UI 3 está a chegar

Há já algum tempo que se sabe que a Samsung tem a One UI 3 pronta. Esta tem estado a ser avaliada em cenários reais e nas mãos de utilizadores, num programa de testes alargados e presente para vários equipamentos.

É desta forma que a Samsung segue eliminar problemas e resolver todas as falhas que forem descobertas, entretanto. Baseada na Android 11, reúne tudo o que a Google preparou desde o ano passado e que revelou de forma oficial em setembro deste ano.

Samsung revelou tudo agora

Agora, e já de forma oficial, a Samsung revelou finalmente quando os seus smartphones vão receber a nova versão da sua UI. Chega aos smartphones mais recentes da marca, sendo depois alargada aos restantes modelos.

Datas de disponibilização da One UI 3 Dezembro 2020 Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra Janeiro 2021 Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip Fevereiro 2021 Galaxy Fold Março 2021 Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7 Abril 2021 Galaxy A50

Galaxy M51 Maio 2021 Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A70

Galaxy A71

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite Junho 2021 Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Galaxy Tab A Julho 2021 Galaxy A30

Galaxy Tab S5e Agosto 2021 Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Tudo começará já em dezembro, com os Galaxy S20 a serem os primeiros a terem acesso às novidades. Será depois alargado aos Note, S10 e Z Fold 2 e Flip durante o mês de janeiro de 2021. Nos meses seguintes vão ser os restantes modelos de smartphones e de tablets da Samsung.

Smartphones recebem atualização do Android

A Samsung espera que este processo de atualização dos seus smartphones e tablets para a One UI 3 dure até ao mês de agosto do próximo ano. Para o final do ano ficam os modelos de gama mais baixa, onde a marca tem também apostado.

Pode não ser ao ritmo que os utilizadores esperavam, mas a verdade é que a Samsung vai manter o seu ciclo de atualizações no Android. Com a One UI 3 a marca volta a mostrar que está a garantir atualizações anuais e constantes dos seus smartphones.