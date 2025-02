O Xiaomi 15 Ultra foi lançado na China e quer reinventar a fotografia nos smartphones

A espera pelo Xiaomi 15 Ultra acabou e este smartphone é oficial. Foi lançado na China, mas espera-se que chegue ao mercado global dentro de dias. Tudo parece indicar que durante o MWC de 2025 em Barcelona haverá novidades. Este smartphone quer reinventar a fotografia nos smartphones e combater com os topos de gama da concorrência.

O Xiaomi 15 Ultra completa a série Xiaomi 15, que inclui também o Xiaomi 15 e o 15 Pro. Este novo smartphone chega à China com um design completamente diferente dos irmãos, diferenciando-se também da geração anterior. A Xiaomi apostou de forma única neste novo dispositivo.

A estética não corresponde à geração anterior de dispositivos com o apelido 'Ultra' da Xiaomi. Na traseira, o protagonista é um módulo circular com um tamanho impactante. O acabamento desta área vai depender do utilizador e a Xiaomi continua a apostar em materiais premium para os seus dispositivos.

Esta parte traseira pode ser escolhida em várias cores e materiais, com versões que combinam o couro vegan com o vidro para dar uma imagem retro. Para isso usam duas cores como as antigas câmaras analógicas. Na verdade, parte do design traseiro do Xiaomi 15 Ultra parece ter sido retirado de uma câmara de há trinta anos.

Os leaks revelaram alguns segredos das câmaras do Xiaomi 15 Ultra, mas agora com a apresentação oficial podemos conhecer em detalhe a configuração que a Xiaomi escolheu para a fotografia:

Sensor Sony LYT-900 de 1 polegada e 50 megapixéis com distância focal de 1,63 e comparável a uma lente de 23 milímetros

Sensor ultra grande angular de 50 megapixéis com distância focal de 2,2 e comparável a uma lente de 14 milímetros com 115º de amplitude

Sensor de zoom de 200 megapixéis com distância focal de 2,6 e comparável a uma lente de 100 milímetros

Sensor telefoto de 50 megapixéis com distância focal de 1,8 e comparável a uma lente de 70 milímetros

Toda a secção fotográfica é assinada pela Leica como se pode ver com o logótipo da Xiaomi está localizado na área lateral esquerda. A Xiaomi decidiu que este módulo de câmara será o protagonista central da parte traseira.

Passando para a frente do Xiaomi 15 Ultra, o ecrã AMOLED de 6,73 polegadas é completamente plano. A resolução é de 3.200 x 1.440 pixeis e tem uma taxa de atualização variável até 120Hz,, sendo também compatível com HDR10+ e Dolby Vision. Relativamente ao brilho, a Xiaomi indicou que consegue atingir os 3.200 nits de brilho máximo.

Este dispositivo está destinado a ser uma maravilha técnica. O processador escolhido pela Xiaomi é o Snapdragon 8 Elite da Qualcomm acompanhado por 12 GB ou 16 GB de RAM, com 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento no formato USF 4.1.

Para autonomia, foi integrada uma bateria de 6.000 mAh, compatível com carregamento rápido até 90 W através de cabo. Tem NFC, 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0 e vem com HyperOS 2. O preço do Xiaomi 15 Ultra ainda é um mistério na Europa. Espera-se que no próximo domingo tudo seja revelado em detalhe, bem como os restantes da Xiaomi.