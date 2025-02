O Waze melhora com novos alertas para segurança dos mais novos e dos condutores

Ainda que seja uma app independente da Google, há uma dependência grande entre esta e o Google Maps. A informação partilhada é grande, mas há funcionalidades únicas. A mais recente vem aumentar a segurança e traz novos alertas de zona escolar. Estas estão finalmente disponíveis e chegam finalmente ao Waze. Estas são duas notificações que receberá ao aproximar-se destas áreas no Android Auto.

Waze tem novos alertas para segurança

Não sabemos se o Waze acabará por passar a fazer parte do Google Maps ou não, mas a verdade é que continua a receber um lote de novidades, e há uma que garante a segurança dos mais pequenos. A Google anunciou a funcionalidade de suporte à zona escolar no ano passado, mas só começou a ser implementada agora.

Isto faria parte do sistema de notificação de incidentes do Waze, o que o torna tão único em comparação com outras aplicações semelhantes, alertando para certos perigos na estrada. O Waze dispõe ainda de alertas relevantes para perigos permanentes, como lombas e faixas, entre outros.

Mas, desde o final do ano passado, o Waze permite aos parceiros marcar a localização das zonas escolares. Isso reflete-se numa série de alertas que agora pode ver no Waze em todas as plataformas compatíveis, como o Android Auto e o CarPlay. Especificamente, ao aproximar de uma zona escolar, haverá dois alertas pelo Waze.

Protege os mais novos e os condutores

Primeiro, haverá um pop-up a informar que se aproxima uma zona escolar e que se deverá abrandar. E segundo, um novo ícone de zona escolar aparecerá no mapa se um editor o tiver marcado anteriormente. Estes tipos de avisos não surgem apenas para as escolas, mas também para os jardins adjacentes a estas, pelo que podem surgir vários ícones de alerta.

Além disso, estes alertas terão suporte de temporização dinâmica, o que significa que só aparecerão durante horários escolares específicos. Se ainda não estiverem a ser vistos este tipo de alertas no Waze, não é razão para preocupação, não é necessário fazer nada. Isto porque talvez algum colaborador ainda não tenha incluído este aviso de zona escolar nos mapas da área.

Esta funcionalidade não está ligada a qualquer tipo de atualização do Waze ou da plataforma. É ativado remotamente e depende da presença de informação do lado o serviço de mapas. Ainda assim, é recomendado que a app seja atualizada para a versão mais recente.