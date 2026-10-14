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O seu OPPO recebe o ColorOS 17 com Android 17? Veja a lista completa da marca

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A OPPO apresentou a versão global do ColorOS 17, a sua versão do Android 17. Revelou também o calendário de chegada aos equipamentos. Esta interface chega no final do mês, com mudanças no desempenho e na forma como o sistema reage ao toque. O foco está na agilidade das animações e na integração de ferramentas de IA no dia a dia.

Chegou o ColorOS 17 com Android 17

Para conseguir uma navegação mais orgânica, a marca apostou no conceito visual batizado de Flow, suportado por um motor de renderização renovado. Na prática, o sistema tenta antecipar a pressão e a direção de cada toque no ecrã para responder com movimentos elásticos e transições contínuas. A marca promete arranques de aplicações 55% mais estáveis e um ganho de 25% na capacidade de reter processos em memória RAM sem recarregamentos forçados.

IA integrada e datas para a nova versão

As novidades de software passam também por um pacote reforçado de serviços de inteligência artificial integrados no sistema operativo. A plataforma inclui agora o AI Mind Space, pensado para organizar capturas e apontamentos visuais de forma rápida, a par de um assistente de viagens preditivo para voos e de um agente para edição fotográfica por comandos de texto. Há ainda um módulo concebido para assumir pequenas tarefas de navegação sem exigir configuração manual.

O processo de distribuição global arranca oficialmente a 29 de outubro, cobrindo inicialmente os modelos de topo mais recentes antes de chegar às gamas intermédias. Esta vaga inaugural engloba equipamentos dobráveis como o Find N6 e Find N5, bem como as variantes da série Find X9 e Find X8, juntamente com a família Reno16. A atualização estende-se em paralelo a várias submarcas do grupo com bases de software partilhadas.

Datas de atualizações nos próximos meses

Durante o mês de novembro, a distribuição expande-se a uma fatia muito maior do catálogo de smartphones em circulação. A lista inclui gerações anteriores, como o Find N3 e N3 Flip, alargando-se a quase todas as variantes das famílias Reno15 e Reno14, além de vários terminais acessíveis das gamas K e F. Quem possui modelos destas séries deverá começar a ver a notificação de atualização antes do final do ano.

Em dezembro, o ColorOS 17 continua o seu caminho com a chegada a aparelhos como os Reno13 e aos tablets da marca, com destaque para a linha OPPO Pad 5 e Pad 3 nas suas várias edições de ecrã. O ciclo estende-se até ao primeiro trimestre de 2027, altura em que contempla modelos mais antigos como o Find N2 Flip, a geração Reno12 e os modelos da linha Pad SE.

As marcas associadas Realme e OnePlus iniciam os seus processos de transição no mesmo dia 29 de outubro. Esta chegada coordenada do Android 17 reflete a partilha técnica habitual entre as três fabricantes, permitindo que os utilizadores recebam as melhorias de sistema de forma progressiva e organizada ao longo dos próximos meses.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android Android 17 coloros ColorOS 17 Oppo

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