O HyperOS 2.1 está a chegar ao mercado global e estes smartphones Xiaomi vão receber

A Xiaomi revelou o novo HyperOS 2.1. Esta é a mais recente versão do seu sistema operativo móvel, dedicado aos seus smartphones. Traz com melhorias na conectividade e um claro compromisso com a IA. A versão global chegará a milhões de dispositivos da marca já nas próximas semanas.

Esta atualização, o HyperOS 2.1 foi testada na China no último mês, mas a fabricante de smartphones confirmou que estará finalmente disponível para utilizadores de todo o mundo. A marca continua com os seus testes, mas confirmou que a versão final poderá ser lançada no final de fevereiro.

Do que se sabe, segundo os últimos leaks, a marca chinesa começou a testar o seu novo sistema operativo num Xiaomi 14 Ultra. A versão global conhecida como HyperOS 2.1 OS2.0.100.0.VNAMIXM chegará a milhões de dispositivos da marca nas próximas semanas, num claro compromisso com a IA e melhorias importantes na conectividade.

Smartphones Xiaomi que recebem o HyperOS 2.1 Xiaomi 14

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi K50i

POCO F6

POCO F6 Pro

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4 GT

POCO X7

POCO X7 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO X5 Pro 5G

POCO X4 GT

POCO M6

POCO M6 Pro

POCO C75

Na mais recente versão do HyperOS teremos presente um salto na conectividade para funções offline, maiores opções de personalização para telemóveis e melhor transferência de ficheiros entre dispositivos. A Xiaomi criou um ambiente de trabalho e um centro de controlo mais intuitivos e traz novas funcionalidades para a câmara para otimizar a fotografia, bem como novas funções para a galeria.

A Xiaomi segue a tendência de outros fabricantes e o HyperOS 2.1 será a sua grande aposta na inteligência artificial com o Super Xiao Ai, o seu assistente de IA que até agora só funcionava na China. Esta fabricante de smartphones espera que seja integrado no ecossistema da mesma forma como a Siri, a Alexa ou o Gemini Live são.

Na nova versão do sistema operativo haverá também uma experiência de jogo melhorada. A Xiaomi vai oferecer aos jogadores uma série de ferramentas para tornar a experiência associada aos jogo mais atrativa e adicionar um painel de desempenho.

A mais recente versão deste sistema operativo chegará também aos tablets da marca a partir do final de fevereiro. Os modelos que vão receber o HyperOS 2.1 são o Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad SE, Redmi Pad SE 8.7, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G e POCO Pad.