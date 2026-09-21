O Google Maps no Android Auto mudou e poucos repararam neste pormenor

O Google Maps acaba de receber um ajuste há muito aguardado pelos condutores que utilizam o sistema Android Auto. A gigante das pesquisas libertou a capacidade de alterar o ícone da viatura diretamente no painel do veículo, dispensando o smartphone. Esta alteração melhora a experiência visual da navegação sem exigir passos complexos ou configurações antecipadas.

Até agora, a personalização deste elemento gráfico estava estritamente limitada à aplicação instalada no telefone, obrigando o condutor a definir tudo previamente. Quem estivesse já na estrada através da interface do veículo ficava condicionado à escolha memorizada, sem hipótese de ajustes rápidos no ecrã tátil principal. Com esta nova atualização da plataforma, todo o processo passa a estar integrado na navegação ativa do automóvel de forma imediata e transparente.

Personalização do Android Auto sem tocar no smartphone

A definição surge embutida na própria interface do mapa e permite escolher entre os diferentes designs e cores de veículos concebidos pela equipa de desenvolvimento. A tradicional seta azul de navegação, que durante anos acompanhou todos os trajetos, pode ser substituída sem qualquer atrito durante a condução. Desta forma, as opções visuais passam a estar disponíveis exatamente onde são mais convenientes, garantindo maior comodidade e segurança aos condutores no dia a dia.

Trata-se de uma aproximação evidente ao Waze, aplicação também detida pela tecnológica de Mountain View e que há muito aposta na personalização de avatares e carros. Enquanto o Waze sempre ofereceu designs sazonais e temáticos com grande dinamismo, o serviço principal avançou com cautela neste campo estético. Esta transição direta para a consola central representa um passo coerente para alinhar as duas ferramentas de navegação mais populares do ecossistema.

Atualizações e novas ferramentas do Google Maps

Esta novidade junta-se a outras melhorias recentes que o serviço tem vindo a incorporar no painel das viaturas, com particular destaque para o velocímetro. O painel começou a apresentar a velocidade de circulação em tempo real e os limites associados às vias, mesmo sem um destino previamente traçado. Esta leitura contínua na consola assegura uma condução muito mais informada, reduzindo as distrações mecânicas habituais com outros aparelhos auxiliares no painel.

Apesar da simplicidade evidente da funcionalidade, o impacto no quotidiano dos utilizadores é substancial pelo conforto que introduz. Deixar de emparelhar o telemóvel apenas para ajustar aspetos cosméticos da navegação reflete o compromisso de tornar a interface autónoma. O sistema automóvel ganha independência técnica e responde diretamente às preferências visuais de quem segue ao volante em qualquer momento da viagem.

O lançamento desta funcionalidade está a ser implementado de forma gradual através dos servidores remotos da empresa para todos os mercados globais. Caso a opção de troca direta ainda não surja no ecrã da viatura, a sua disponibilização plena deverá ocorrer nos próximos dias mediante a atualização dos serviços instalados.