O carro já sabe tudo sobre si: Gemini no Android Auto muda as regras do jogo

A integração de IA nos veículos acaba de subir de patamar, transformando a utilidade do ecrã da consola central. A Google decidiu libertar no Android Auto a funcionalidade de Inteligência Personalizada, permitindo que o Gemini vasculhe as contas dos condutores para oferecer respostas cirúrgicas sem exigir toques no telemóvel. O objetivo passa por eliminar a necessidade de parar para consultar confirmações de voos, agenda ou moradas.

Assistente da Google vai vasculhar a vida pessoal

Na prática, o sistema ganha permissão para cruzar dados guardados no Gmail, Google Fotos, Calendário, Maps e histórico de pesquisas. Um simples pedido vocal como “leva-me ao almoço de família” deixa de exigir comandos robóticos ou a inserção manual de destinos no GPS. O sistema pesquisa os convites no calendário, encontra o restaurante marcado e traça a rota ideal de forma autónoma.

Fotografias e emails definem trajetos no trânsito

Outro cenário comum reside nas reservas de viagens ou locais captados na câmara fotográfica. Ao chegar ao aeroporto, basta perguntar qual a porta de embarque ou se o voo cumpre o horário previsto para que a informação surja no painel, extraída de imediato da mensagem eletrónica de confirmação.

Se tirou uma fotografia da fachada de uma oficina ou de uma loja na semana passada, o sistema consegue identificar o local geográfico e navegar até lá.

Tudo isto assenta numa abordagem conversacional fluida que dispensa termos técnicos rígidos. Os carros com Google built-in também vão receber este pacote durante os próximos meses, embora com a exigência de manter o smartphone emparelhado. O suporte abrange contas pessoais elegíveis e exclui perfis escolares ou corporativos geridos por organizações.

Preço da conveniência e as barreiras na Europa

Como seria de esperar numa ferramenta que remexe correio eletrónico e imagens de família, a novidade traz debates inevitáveis sobre privacidade ao volante. A Google manteve a funcionalidade desligada por omissão, obrigando o utilizador a aceitar termos explícitos nas definições do assistente para abrir o acesso aos dados pessoais. Quem preferir manter a vida digital longe do painel pode ignorar a opção sem perder comandos básicos de multimédia, chamadas e navegação.

Há também entraves regulatórios significativos que ditam o ritmo de expansão desta novidade tecnológica. Devido às exigências de conformidade com as regras comunitárias de tratamento de dados pessoais, o recurso fica bloqueado para utilizadores com contas sediadas no Espaço Económico Europeu, no Reino Unido e na Suíça. Resta aguardar que a Google afine as garantias de conformidade legal para que os condutores europeus possam tirar partido de assistentes verdadeiramente personalizados nos seus automóveis.