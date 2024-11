Nothing prepara 3 novos smartphones! Quais serão estes dispositivos?

Parece que a Nothing está a desenvolver 3 novos smartphones, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025. Embora os detalhes sejam limitados, especula-se que um deles poderá ser o esperado Nothing Phone (3), que foi recentemente descoberto no Geekbench com o código de modelo Nothing A059. Descubra que novidades estão a caminho!

A Nothing entrou em cena pela primeira vez com o Phone (1), um dispositivo que chamou imediatamente a atenção com a sua traseira transparente e a sua interessante interface Glyph. Esta série de luzes LED na traseira do smartphone acendem em diferentes padrões para notificações e estado de carregamento. O Phone (2) veio logo a seguir, refinando o design e melhorando a câmara presente.

Agora, de acordo com um novo leak, a Nothing estará a preparar-se para outro lançamento, possivelmente com três novos telefones. A listagem da Geekbench para o A059 sugere que o Phone (3) pode ser equipado com o processador Snapdragon 7s Gen 3. A listagem sugere ainda que o dispositivo terá 8 GB de RAM e irá correr o Android 15.

Isto pode significar que a Nothing procura um preço mais intermédio para o Phone (3). Isso torna-o mais acessível para quem quer um smartphone exclusivo sem o preço ser o principal fator. De qualquer forma, será interessante ver a direção que a marca tomará em várias frentes.

O último lançamento do Nothing foi o Nothing Phone (2a) Plus, uma versão um pouco mais acessível do Phone (2). Lançaram também uma edição limitada “Community Edition” do Phone (2a) Plus, que tinha um design que brilha no escuro. Ambos os dispositivos foram populares e esgotaram rapidamente.

Se os rumores forem verdadeiros e a Nothing estiver realmente a trabalhar em três novos telefones, será interessante ver o que a empresa tem reservado. Continuarão a ultrapassar os limites do design, como fizeram antes? Vão introduzir novos recursos que mudarão a forma como usamos os smartphones? Ou vão concentrar-se em refinar os telefones existentes, tornando-os ainda melhores?