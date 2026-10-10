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Netflix chega ao Android Auto! Aplicação contorna os bloqueios da Google

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O Android Auto sempre viveu controlad no que toca a vídeo e entretenimento. A Google impõe limites rígidos para evitar distrações ao volante, deixando de fora os serviços de streaming. Um programador decidiu contornar estas barreiras e colocou em testes o Velvet Launcher, uma aplicação desenhada para abrir as portas da web no automóvel.

Browser completo no tablier do carro

A proposta não passa por espelhar o ecrã do smartphone com perdas de resolução nem por recorrer a hacks complexos no sistema do veículo. O projeto assenta numa versão adaptada do Google Chrome que se comporta como um browser de PC, permitindo carregar páginas e executar plataformas multimédia como a Netflix diretamente.

Via sideload e ferramentas da comunidade

Colocar o Velvet Launcher a funcionar exige algum trabalho técnico e não está ao alcance de um simples toque na Play Store. A ferramenta depende de outras apps como o AAenabler ou o Kinginstaller. Há ainda a ativação manual das opções de programador no Android Auto para autorizar a execução de fontes desconhecidas no smartphone.

Este processo de instalação manual reflete o estado inicial do código, que ainda se encontra numa fase preliminar de testes na comunidade. Por enquanto, o autor disponibilizou um período experimental de dez minutos para que cada condutor consiga validar se o software arranca sem falhas na combinação do seu telefone e sistema multimédia.

[NEW APP] Velvet Launcher v0.1.21
byu/Malebuffy77 inAndroidAuto

Quem quiser manter a utilização regular é convidado a fazer uma contribuição voluntária para ajudar a suportar os custos contínuos do desenvolvimento. O programador clarifica que não se trata de uma compra de software convencional, mas sim de um donativo para manter as correções ativas enquanto a Google não fecha esta porta.

Limitações no streaming e compatibilidade

Na prática, o comportamento do Velvet Launcher varia consoante a marca do telemóvel e o hardware do próprio carro. Os primeiros testes apontam para pequenos desfasamentos no sincronismo de áudio e vídeo, um atraso expectável quando se processa multimédia pesada através dos protocolos de comunicação do Android Auto.

Ainda subsistem desafios práticos na autenticação e na estabilidade das sessões de streaming, exigindo paciência a quem gosta de explorar modificações não oficiais. O Velvet Launcher demonstra que o ecrã central dos veículos tem capacidade para muito mais, cabendo agora à Google decidir se mantém as restrições ou se combate este tipo de contorno técnico nas próximas atualizações.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
android auto Google netflix

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  1. Avatar de Hugo Nabais
    Hugo Nabais

    Não sei porque tanta complicação.

    Com o Fermata auto consigo ver tudo o que vejo no smartphone, youtube, nostv, etc.

    Responder
  2. Avatar de Zec
    Zec

    Finalmente algo útil para o Android Auto. As viagens na autoestrada são uma seca, assim sempre dá para distrair-me com alguma coisa.

    Responder
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