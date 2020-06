Desde que revelou as primeiras versões do Android 11 que a Google tem estado a desenvolver e a melhroar este seu novo sistema. Recheado de novidades, esta promete ser mais uma excelente versão.

Agora que a versão de testes está na rua e acessível a um conjunto de smartphones, esperava-se que as novidades continuassem a surgir. Curiosamente, o que foi revelado não é nada positivo. Nem todas as novidades apresentadas podem chegar a todos os smartphones que receberem o Android 11.

Novidades que ficam fora do Android 11

As muitas novidades do Android 11 têm estado a ser descobertas e apresentadas pela própria Google. Estas prometem melhorar o Android e tornar este sistema mais seguro e com muitas mais funcionalidades importantes. De acordo com informações recentes, nem todas as melhorias vão ser efetivamente acessíveis a todos.

Tudo parece estar dependente de um documento que a Google tem para os seus fabricantes e onde constam as funcinalidades que são obrigatórias ter no Android. No Android Compatibility Program criado para o Android 11 há algumas que são facultativas.

A Google controla o que deve ser implementado

Uma versão preliminar deste documento revela que, por exemplo, o novo ecrã de gestão de dispositivos pode ser implementado. Este surgirá com o carregar no botão de desligar e assim é facultativo e depende do fabricante.

Outra funcionalidade que parece ser facultativa é a agregação do painel das notificações. Esta tornaria mais simples o acesso a este elemento e assim tornar mais simples a sua gestão. Uma vez que muitos fabricantes personalizam também esta área, torna-se facultativa.

Smartphone que falham uma ou outra funcionalidade

Por fim, o terceiro elemento a ser considerado não essencial é a API de gestão de documentos. Esta permitia ter alojado no Android versões digitais de documentos de identificação, sendo assim simples de gerir e usar. Esta está também dispensada de ser implementada.

Tudo parece agora nas mãos dos fabricantes e do que estes quiserem fazer com o Android. A sua personalização poderá ser aplicada, segundo as regras da Google, deixando estas funcionaildades de fora, algo que nem todos os utilizadorer esperavam.