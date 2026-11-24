Os números sempre venderam telemóveis, mas quem passa tempo atrás da lente sabe que a resolução, sozinha, resolve pouco. A fotografia móvel de topo depende do equilíbrio entre hardware, ótica e processamento computacional. É exatamente nesse cruzamento que o OPPO Find X10 Pro Max se apresenta, levando a aposta para lá da contagem de megapíxeis.

Em vez de concentrar o esforço num único sensor principal, a marca equipou as três câmaras traseiras com 200 MP e juntou-lhes a afinação da Hasselblad e o motor LUMO True Image Engine. O resultado não se mede apenas na folha de especificações. Vê-se na forma como o equipamento capta a cor, a textura e a luz em cenários reais, do retrato rápido ao vídeo pronto para edição avançada.

Três câmaras de 200 MP: hardware, ótica e o salto face ao Find X10

Ter três sensores de 200 MP na traseira muda a forma como se fotografa. A câmara principal de 23 mm (f/1.5) estreia o sensor ISOCELL HPC com tecnologia DeepPix, capaz de captar mais informação luminosa e atingir cerca de 17 stops de gama dinâmica, valores normalmente associados às melhores câmaras de cinema . Ao lado, tanto a ultra-grande angular de 14 mm (f/2.2) como a teleobjetiva periscópica de 70 mm (f/2.1, zoom ótico 3x) recorrem a sensores ISOCELL HP5 de 200 MP.

Enquanto o OPPO Find X10 assenta num sistema de câmara dupla de 200 MP desenvolvido com a Hasselblad, o Find X10 Pro Max nivela a resolução nas três distâncias focais. Na prática, acaba o velho problema de saltar da câmara principal para a ultra-grande angular e notar logo uma queda abrupta de detalhe ou um desvio de cor. O utilizador ganha liberdade para alternar perspetivas sem perder coerência visual.

Este desenho de hardware só funciona porque o processamento acompanha o ritmo. Os 200 MP não servem apenas para gerar ficheiros pesados; alimentam o algoritmo com mais dados brutos para reduzir ruído e preservar contornos finos quando a luz escasseia.

Filosofia True-to-Life: cores reais com LUMO True Image Engine e Hasselblad

O ponto onde muitos smartphones falham é no exagero. Céus demasiado azuis, nitidez artificial e rostos sem textura tornaram-se habituais. O OPPO Find X10 Pro Max segue a filosofia True-to-Life da marca, suportada pelo LUMO True Image Engine. Este sistema de fotografia computacional junta a experiência da OPPO aos tons naturais do Master Mode e à leitura cromática da Câmara True Color.

A diferença nota-se sobretudo em ambientes de alto contraste ou iluminação complicada. As sombras mantêm profundidade, e os tons de pele aproximam-se daquilo que o olho humano realmente vê. Quem gosta de mexer nos comandos encontra no Master Mode controlo manual de foco, balanço de brancos e disparo em RAW Max, sem esquecer o modo panorâmico Hasselblad XPAN para enquadramentos mais cinematográficos.

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Retratos, zoom e detalhe sem depender de truques

Nos retratos, a teleobjetiva de 70 mm faz o trabalho pesado. O zoom ótico de 3x cria um desfoque de fundo natural que separa o sujeito sem recortes forçados, preservando a textura da pele e os pormenores do vestuário. Não há aquele aspeto plastificado que costuma arruinar fotografias de pessoas em interiores.

Quando é preciso aproximar mais a ação, o sensor de 200 MP permite esticar o recorte até 6x ou 8x com perda mínima de definição. Para cenários ainda mais distantes, como fotografia de natureza ou concertos, o equipamento aceita o kit teleconversor destacável da marca, levando o zoom ótico até 10x e o digital até 40x. É uma solução física que complementa o conjunto quando o bolso não tem espaço para uma câmara dedicada.

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Vídeo em 8K, 0-log2 e Open Gate para quem edita a sério

O salto para o vídeo acompanha a ambição fotográfica. No OPPO Find X10, todas as câmaras traseiras gravam em 4K a 60 fps, ficando o 4K a 120 fps e o 8K a 30 fps reservados à principal e à teleobjetiva. Já o OPPO Find X10 Pro Max desbloqueia 4K a 60 fps, 4K a 120 fps e 8K a 30 fps nas três câmaras traseiras de 200 MP. A transição entre lentes durante a gravação mantém a mesma base de qualidade.

Para criadores de conteúdo, há três trunfos claros. A gravação em formato O -log2 guarda mais informação de luz e cor para trabalhar em pós-produção. O suporte ao fluxo de edição ACES garante consistência cromática entre diferentes câmaras e ecrãs sem obrigar a acertos manuais morosos. Por fim, o modo Open Gate aproveita toda a área do sensor, permitindo gravar uma única vez e reenquadrar depois para formato vertical ou panorâmico sem sacrificar resolução.

Potência de 2 nm, autonomia para dias e chegada à Europa

Processar três sensores de 200 MP e vídeo em 8K exige músculo. O Find X10 Pro Max estreia o processador MediaTek Dimensity 9600 Pro fabricado a 2 nm, acompanhado na versão europeia por 12 GB de RAM LPDDR5X e 512 GB de armazenamento UFS 4.1.

Na frente, o ecrã AMOLED LTPO de 6,78 polegadas sobe até aos 144 Hz em jogos compatíveis e ultrapassa os 3.400 nits de brilho de pico, mantendo a leitura confortável sob sol direto. Tudo isto num corpo com certificação IP68/O e o botão lateral personalizável Snap Key.

Na Europa, a bateria silício-carbono fica nos 7.150 mAh, ligeiramente abaixo dos 8.000 mAh de outros mercados, mas aguenta um dia intenso de fotografia, vídeo e dados móveis com margem de sobra. O carregamento SuperVOOC de 80 W por cabo e 50 W sem fios resolve qualquer aperto em minutos, com a promessa de manter 80% da capacidade de energia ao fim de cinco anos.

A correr ColorOS 17, com cinco anos de atualizações de sistema e seis de segurança, o OPPO Find X10 Pro Max está disponível nas cores Cinza Titânio e Branco Lunar e tem o PVPR de 1.799€.

Muito além dos números: o peso real do OPPO Find X10 Pro Max na imagem móvel

O OPPO Find X10 Pro Max deixa uma ideia clara: a fotografia móvel de topo não se resume a empilhar resolução numa ficha técnica. Ter três câmaras de 200 MP na traseira chama a atenção, mas o que realmente conta é o casamento entre hardware, ótica e processamento computacional. É essa base que garante resultados consistentes quer se fotografe com a ultra-grande angular, a câmara principal ou a teleobjetiva.

A parceria com a Hasselblad e o trabalho do LUMO True Image Engine dão corpo à filosofia True-to-Life onde ela mais se nota, na naturalidade dos tons de pele, na preservação de texturas e no controlo da luz em cenários de alto contraste. No vídeo, a lógica repete-se.

A gravação em alta resolução nas três lentes, aliada ao formato O-log2, ao fluxo ACES e ao modo Open Gate, oferece flexibilidade real para captar e editar sem depender de truques de pós-produção.

Este equipamento não foi pensado apenas para o disparo rápido em modo automático. É uma ferramenta de imagem completa para quem valoriza cor fiel, detalhe consistente em diferentes perspetivas e liberdade criativa no bolso.