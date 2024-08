LineageOS 21: esta ROM Android ganha suporte para ainda mais smartphones

A questão das atualizações no Android sempre foi um problema para os utilizadores. As marcas abandonam os seus equipamentos e as alternativas são poucas. As ROM alternativas são uma solução que muitos adotam e que dão uma nova vida aos smartphones. O LineageOS 21 prova isso mesmo ao ganhar agora um lote de novos equipamentos suportados. Descubra quais são.

LineageOS 21: das melhores ROM Android alternativa

Durante muitos anos, as ROM alternativas foram a tábua de salvação para muitos utilizadores Android. Com as marcas a terem práticas pouco claras no campo das atualizações, muitos escolheram estas propostas para manter os equipamentos atualizados.

Claro que com o cenário das atualizações a mudar, estas ROM personalizadas estão a perder terreno. Ainda assim, há quem consiga manter-se ativo e com uma comunidade grande a apoiar. A LineageOS 21, suportada pelo Android 14, revelada no início do ano garante isso mesmo. Esta recebeu agora um novo lote de novos smartphones suportados, que não estavam disponíveis no início.

Nas últimas semanas, esta versão da ROM alternativa criada pela LineageOS ganhou novas utilizações possíveis e que vão ajudar muitos utilizadores. Esta foi lentamente adicionada para o LG G7 ThinQ, V35 ThinQ, Samsung Galaxy Note 10, Realme 9 Pro 5G e mais alguns.

Ganha suporte para ainda mais smartphones

A mais recente lista de entradas garante o suporte desta versão para alguns smartphones LG. Aqui temos os G7 ThinQ (judyln), V35 ThinQ (judyp) e V40 ThinQ (judypn). Além disso, temos também os Realme 9 Pro 5G (oscar), Poco F4 (munch) e Xiaomi Black Shark (shark). A lista termina com os moto g power 2021 (borneo) e moto e7 plus (guam).

Com a LG fora do espaço dos smartphones e sem atualizações para dispositivos mais antigos, o LineageOS 21 permite aos utilizadores manterem-se atualizados. O Galaxy Note 10 é ainda um smartphone muito capaz e que a Samsung deixou de suportar.

Esta ROM oferece a dos smartphones Google Pixel com o mínimo e sem apps desnecessárias. Inclui ainda os patches de segurança regulares e correções para problemas críticos. Existem também opções de personalização e melhoradas no desempenho para dispositivos que normalmente executam skins OEM pesadas. Para usar e saber como instalar o LineageOS 21, basta aceder aqui.