Já tem o seu? WhatsApp começa a ativar os nomes de utilizador para todos

O WhatsApp promete uma mudança radical em breve. Vai passaar a usar nomes de utilizador em vez de números de telefone, o que vai garantir uma privacidades ainda maior nesta plataforma. Ainda que estivesse ainda a surgir de forma muito tímida, surgem agora boas notícias. Aparentemente, os nomes de utilizador já começaram a chegar.

WhatsApp já está a abrir a novidade a todos

Anunciada há alguns meses, a funcionalidade de nomes de utilizador está a ser oficialmente implementada no WhatsApp. Após a abertura da reserva de nomes de perfil no final de junho, a aplicação de mensagens instantâneas da Meta, está gradualmente a permitir a utilização completa para os utilizadores que optaram por esta opção.

O conhecido WABetaInfo revela agora que a implementação desta importante nova funcionalidade de mensagens será gradual. O WhatsApp já terá começado a servir os utilizadores que reservaram os seus nomes de perfil nas versões beta e estável da aplicação, tanto no iOS como no Android.

Isso pode ser verificado na conta do utilizador. Se a funcionalidade estiver disponível para a conta, uma notificação deverá aparecer automaticamente no topo da lista de conversas quando se abrir a aplicação. Embora apenas alguns sortudos pareçam estar a conseguir usufruir dele neste momento, a implementação em larga escala desta funcionalidade pode demorar várias semanas.

Nome de utilizador para garantir segurança

Na prática, o principal objetivo desta nova funcionalidade é reforçar a privacidade dos dados, mais concretamente do número de telemóvel. Isto porque, ao configurar um nome de perfil, pode agora partilhá-lo facilmente para que outros utilizadores entrem em contacto.

Para contactar alguém que utilize o nome de utilizador, basta introduzir o nome completo diretamente na barra de pesquisa de contactos. A aplicação não oferece um diretório público para pesquisas parciais. Não será possível digitar apenas as primeiras letras de um nome de utilizador e esperar encontrá-lo através de sugestões de pesquisa.

Medida de segurança para evitar o spam

Note-se que, embora seja perfeitamente possível alterar o nome do seu perfil nas definições da aplicação, alterar o nome de utilizador de um contacto não irá desencadear qualquer alerta. Apenas uma notificação discreta será apresentada diretamente na conversa.

Além disso, a implementação de um sistema de nomes de utilizador exigiu uma medida de segurança. Para impedir que alguém envie spam utilizando um nome de utilizador, que pode ser o mesmo que já se usa no Facebook ou no Instagram, o WhatsApp oferece uma opção adicional para configurar uma "chave de nome de utilizador".