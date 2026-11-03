Instalou a One UI 9 no seu Samsung? Android Auto pode ter deixado de funcionar

A chegada de melhorias aos Samsung traz novidades visuais e ferramentas aguardadas, mas também pode trazer dores de cabeça inesperadas. Com o avanço da One UI 9 em vários modelos da linha Galaxy, multiplicam-se as queixas de condutores que simplesmente deixaram de conseguir usar o Android Auto. O smartphone reconhece o veículo, tenta estabelecer a ligação e, logo a seguir, esta falha por completo ou vai abaixo sem aviso prévio durante a viagem.

One UI 9 falha no Android Auto

O cenário afeta tanto quem liga o telemóvel por cabo USB como utilizadores com adaptadores sem fios. Em vários relatos partilhados em fóruns da comunidade, utilizadores explicam que o sistema funcionava perfeitamente minutos antes do reinício do sistema para a instalação do pacote de software. Bastou concluir o processo de atualização para o painel do automóvel deixar de responder aos comandos de navegação e multimédia.

Falhas de ligação após a atualização

Comparações diretas feitas entre dispositivos reforçam a suspeita sobre o novo software. Modelos mantidos na versão One UI anterior continuam a emparelhar sem qualquer anomalia no mesmo veículo, enquanto terminais atualizados para a One UI 9 recusam a comunicação. Há registos em topos de gama recentes e também em modelos das séries intermédias que começaram a receber a compilação nos últimos dias.

Não se trata de um bloqueio universal, já que alguns condutores mantêm o serviço a funcionar sem percalços. Ainda assim, a quebra de estabilidade atinge um número suficiente de utilizadores para afastar a hipótese de um simples cabo estragado ou porta USB com sujidade. O erro manifesta-se quase sempre com um ecrã preto no tablier ou com o fecho forçado da aplicação assim que o carro arranca.

A resposta oficial da Samsung e Google

A Google já recebeu participações diretas sobre esta incompatibilidade e encaminhou os dados para as equipas técnicas responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma automóvel. Apesar desse passo inicial, não existe ainda uma justificação técnica detalhada nem uma data confirmada para o lançamento de uma correção via atualização na loja de aplicações.

Para quem precisa do sistema de navegação e não quer esperar de braços cruzados, restam as tentativas habituais de despistagem. A intervenção mais prática passa por aceder às definições de aplicações no telefone, entrar na gestão do Android Auto e limpar a cache e os dados guardados. Se o comportamento instável persistir, eliminar o emparelhamento Bluetooth com o automóvel e voltar a configurar o perfil de raiz pode devolver a ligação, pelo menos de forma temporária.

Com a expansão do software a mais equipamentos nas próximas semanas, a pressão sobre as equipas de desenvolvimento vai aumentar para fechar este bug antes que mais condutores fiquem sem mapas no tablier.