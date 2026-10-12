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HyperOS 4 quebra as regras e liga qualquer smartphone ao mundo Apple

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A Xiaomi prepara-se para baralhar as contas a quem quer mudar de plataforma. O lançamento do HyperOS 4 traz uma aproximação à Apple, permitindo que os smartphones comuniquem com o iPhone, o iPad e os Mac. A abordagem quebra o isolamento do Android e remove o problema de quem tem um Mac mas prefere um smartphone diferente.

Xiaomi funciona com iPhone como se fosse da Apple

O sistema foi desenhado para se fazer passar por um equipamento compatível nas redondezas. Na prática, a funcionalidade de partilha direta recorre à ponte estabelecida pelo protocolo de transferência sem fios, permitindo enviar imagens, documentos, contactos ou separadores do navegador para um iPhone num único toque. Basta que o destinatário tenha a receção configurada para todos na central de controlo para a transferência arrancar sem fricção.

Como funciona a ponte entre o HyperOS 4 e o Mac

Além do envio rápido de ficheiros, a integração estende-se à sincronização contínua de conteúdos e alertas. As notificações recebidas no telemóvel surgem em tempo real no ecrã secundário, permitindo responder a mensagens sem pegar no outro aparelho. O acesso às galerias de fotos passa também a ser partilhado, permitindo captar uma imagem com a câmara do Xiaomi e vê-la surgir de imediato no armazenamento partilhado para edição no tablet ou portátil.

Para quem utiliza computadores da Apple no dia a dia, a marca adaptou a ferramenta MiConnect Desktop. Através desta aplicação dedicada instalada no macOS ou no iPadOS, torna-se possível espelhar o ecrã do telefone, controlar as aplicações com o rato ou teclado e arrastar ficheiros diretamente entre janelas. O processo exige apenas que ambos estejam ligados sob a mesma rede e com o Bluetooth ativo.

Existe ainda a possibilidade de autenticação remota através dos sensores biométricos, onde o desbloqueio pode ser autorizado via Touch ID ou Face ID em equipamentos com versões recentes do sistema. A Xiaomi simplifica desta forma a rotina de quem precisa de saltar constantemente de um terminal para o outro durante o trabalho.

Nem todos os modelos vão receber as funções

Importa notar que esta ponte técnica tem limitações e requisitos específicos. A compatibilidade plena depende do modelo em causa, sendo estreada nos topos de gama com o HyperOS 4 de raiz, enquanto aparelhos anteriores podem exigir ferramentas auxiliares da loja da Apple para assegurar certas ligações. A versão do macOS também tem de estar atualizada para garantir que os canais de ligação permanecem estáveis.

Ao abrir as portas à concorrência em vez de forçar o utilizador a comprar apenas produtos da mesma marca, a fabricante adota uma estratégia pragmática. Elimina barreiras de entrada para quem quer manter o portátil habitual sem ficar agarrado obrigatoriamente aos smartphones da marca americana.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Apple HyperOS 4 iPhone Xiaomi

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