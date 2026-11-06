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HyperOS 4 e Android 17: Xiaomi revela datas e lista de modelos suportados

1 Comentário

A Xiaomi fechou finalmente o plano de distribuição do HyperOS 4 assente no Android 17. A marca definiu um calendário rigoroso dividido em três fases entre o início de novembro e o final de dezembro, abrangendo mais de 80 equipamentos das linhas Xiaomi, Redmi e POCO. Para quem tem um telemóvel recente no bolso, a espera termina muito em breve.

Calendário oficial da atualização Xiaomi

Esta nova versão traz mudanças profundas na gestão do sistema operativo, focando-se em ganhos de fluidez, animações mais consistentes e um consumo de memória reduzido. O motor interno foi revisto para cortar nos bloqueios de interface e acelerar o arranque das aplicações diárias. Do lado visual, surgem novas áreas de notificações interativas e um redesenho prático do painel de controlo.

Quem recebe primeiro o HyperOS 4

A primeira vaga arranca já nos primeiros dias de novembro. A prioridade máxima foi atribuída aos equipamentos topo de gama mais recentes, como os Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17 Ultra, a par da série Redmi K100 e dos novos tablets Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro. Estes são os primeiros a testar a versão estável fora da China.

A meio de novembro a atualização expande-se a um grupo muito mais alargado de utilizadores. É aqui que entram os modelos de grande volume de vendas, incluindo a família Xiaomi 15, o dobrável Mix Flip 2 e a série Redmi Note 17. A marca POCO também salta para a ribalta nesta fase com os novos POCO X8 e respetivas variantes.

A fase de dezembro e os cuidados a ter

O fecho do ano traz a atualização aos modelos mais antigos mas ainda com forte presença no mercado nacional. Durante o mês de dezembro, a Xiaomi planeia entregar o pacote à geração Xiaomi 13 e 14, à bem-sucedida linha Redmi Note 14 e aos modelos populares das gamas POCO F6 e M8. Os tablets da geração anterior completam este lote de transição.

Instalar um pacote desta dimensão exige alguns cuidados prévios do lado do utilizador. As compilações globais de raiz rondam ficheiros de grande porte, pelo que é essencial garantir pelo menos 10 GB de armazenamento interno livre e uma ligação Wi-Fi estável antes de avançar. Fazer o processo com bateria acima dos 50% ou com o carregador ligado evita dissabores a meio da instalação.

Para verificar se o equipamento já tem acesso ao novo software, basta aceder às Definições do telemóvel, entrar na secção Sobre o Telefone e tocar diretamente sobre a versão do HyperOS para forçar a procura de novidades via OTA. O processo decorre por lotes graduais, pelo que pode demorar alguns dias a ficar disponível em todos os aparelhos de cada região.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android 17 HyperOS HyperOS 4 Xiaomi

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Comentários

1
  1. LU
    Luis

    Se for como da última vez, o Xiaomi 13T vem que vai esperar 6 meses ou mais após a data esperada!

    Xiaomi nunca mais! Até a Samsung agora consegue lançar correções mensais!

    Responder

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