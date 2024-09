HONOR volta a atacar a Samsung! Pedido de desculpa mais pequeno do mundo no Magic V3

Antes do seu lançamento, a 5 de setembro, a campanha de marketing da HONOR para o dobrável Magic V3 tem sido agressiva. Desde a prova de ser o mais resistente de sempre a medições para o mais fino contra o Galaxy Z Fold 6 da Samsung. Agora voltam ao ataque em mais uma campanha única.

No seu mais recente esforço, a HONOR imprimiu uma mensagem diretamente na dobradiça do Magic V3 como “pedido de desculpas” aos proprietários do Samsung Galaxy Z Fold 6. Para aumentar o impacto, estão a chamar-lhe “o pedido de desculpas mais pequeno do mundo aos proprietários de Samsung sobre o smartphone dobrável mais fino do mundo”.

A mensagem é clara e colocada na dobradiça do Magic V3, onde pode ser lida por todos. Aqui mostra-se novamente que este será, por agora, o smartphone dobrável mais fino de sempre. A HONOR quer aproveitar esta sua vantagem tecnológica e atrair ainda mais clientes.

Caros proprietários do Samsung Galaxy Z Fold, pedimos desculpa. Sabemos que ficou entusiasmado por comprar um telefone que se dobra ao meio e cabe no seu bolso, sem jeito. Foi-lhe prometido o futuro, uma maravilha técnica, um mundo de multitarefa e desempenho ilimitados. E agora, provavelmente está a olhar para o novo HONOR Magic V3 e a sentir-se um pouco… traído. O tamanho é importante e sentimos a sua dor. Tal como ser cotado para uma medalha de ouro e depois ficar em último lugar na corrida, saber que existe um dobrável mais fino, mais leve e mais durável é suficiente para fazer qualquer um questionar as suas escolhas. Nós entendemos. Foste um dos primeiros a adotar, um pioneiro que se aventurou corajosamente no território desconhecido das telas dobráveis ​​com durabilidade questionável. Você merece melhor. Na verdade, merece uma medalha de ouro.

Com mais esta campanha, a HONOR volta a destacar-se e a mostrar a sua aposta única no campo dos dobráveis. O Magic V3 será revelado no dia 5 deste mês, num evento que antecederá a IFA. Espera-se que nesse mesmo evento sejam mostradas muitas mais novidades da marca em outros campos, onde quer destacar-se. Quanto à Samsung, resta preparar uma resposta à altura desta provocação.