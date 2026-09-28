HONOR Magic V6 chega a Portugal: o dobrável ultrafino que desafia os limites

O mercado dos smartphones dobráveis acaba de receber uma novidade de peso com a chegada oficial do HONOR Magic V6 a Portugal. É uma aposta num conceito inovador ao combinar um formato surpreendentemente esguio com características técnicas de topo.

HONOR Magic V6: dobrável mais fino chega a Portugal

O novo equipamento destaca-se imediatamente pelas suas dimensões, registando apenas 8,75 mm de espessura quando fechado e 4,0 mm quando aberto, com um peso fixado em 219 gramas que o aproxima do manuseamento de um telefone tradicional.

Para assegurar uma resistência exemplar sem comprometer o perfil compacto, a estrutura interna assenta numa dobradiça em super aço com elevada resistência à tração e amortecimento biomimético assistido por inteligência artificial.

O ecrã exterior de 6,52 polegadas conta com proteção de nitreto de silício multicamada, enquanto o painel interno flexível de 7,95 polegadas quase não exibe vincos na superfície. A somar a isto, o equipamento introduz certificações de proteção IP68 e IP69 contra água e poeiras, garantindo uma robustez invulgar nesta categoria.

Desempenho de elite e bateria de topo

No interior deste dobrável opera a plataforma móvel de topo Snapdragon 8 Elite Gen 5, concebida num processo eficiente de 3 nm para assegurar um processamento gráfico avançado em multitarefa ou videojogos a 120 fotogramas por segundo.

Toda esta capacidade de computação é suportada pela maior capacidade de alimentação já colocada num dispositivo com estas características, recorrendo a uma bateria de silício-carbono de 6.660 mAh.

A gestão do carregamento também não foi deixada ao acaso, disponibilizando suporte para tecnologia rápida por cabo de 80 W e sistemas sem fios até 66 W, além de carregamento inverso.

O conjunto de hardware é otimizado pelo chip dedicado de gestão energética da marca, desenhado para rentabilizar ao máximo a autonomia e garantir estabilidade contínua das ligações de rede sem aumentar o volume do aparelho.

Integração com a Apple e inteligência artificial

No departamento fotográfico, o dispositivo vem munido de um módulo com sensor principal de 50 MP, ultra grande angular de 50 MP e uma potente teleobjetiva periscópica de 64 MP com estabilização mecânica de referência.

O processamento de imagem apoia-se em algoritmos dedicados à correção de cor e tratamento dinâmico de vídeo para capturas em ambientes exigentes de pouca luz.

O MagicOS 10 introduz agentes autónomos que simplificam as tarefas rotineiras, permitindo ainda a divisão do ecrã amplo para suportar fluxos de trabalho comparáveis aos de um computador pessoal.

Um dos grandes diferenciais reside na compatibilidade direta com equipamentos Apple, viabilizando a transferência imediata de dados com iPhone ou Mac e a sincronização com auriculares e relógios inteligentes sem recurso a aplicações adicionais.

O ecossistema fica completo com a integração profunda das ferramentas inteligentes da Google para análise de imagem e voz em tempo real. O modelo estreia-se no mercado nacional na cor preta, com um valor recomendado de 2.299 euros e disponibilidade assegurada através da operadora MEO após a fase inicial de reservas.