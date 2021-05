A Google está a trazer novidades para a sua app mensagens a um ritmo muito elevado. Estas estão focadas em melhor o que este serviço oferece no Android e para os próprios utilizadores destes smartphones.

Depois de vermos surgir recentemente algumas promessas de melhorias, há agora mais algumas a serem testadas. Estas vão ser importantes para a app Mensagens e prometem dar aos utilizadores uma melhor utilização e acesso a estas conversas.

Mesmo com os SMS a cair em desuso, a Google continua a apostar na sua app Mensagens. Esta está a ser mudada e adaptada para dar ainda mais a este serviço, tornado-o um novo padrão na indústria. O RCS é cada vez mais uma realidade e terá ainda mais utilizadores.

A somar a isso parecem agora chegar 2 novidades para breve a esta app da Google. No Android, o seu terreno nativo, vai ser possível dar algum destaque às mensagens que foram recebidas, sejam elas SMS ou as originadas no RCS.

<string name="action_pin_to_top">Pin to top</string> <string name="action_unpin_from_top">Unpin from top</string> <string name="pin_limit_message">You can pin up to %1$d conversations</string> <string name="pin_success_message">Pinned %1$d of %2$d conversations</string>

No primeiro caso, e segundo algumas tags que foram encontradas, será possível prender mensagens no topo da app. Estas ficam assim acessíveis de forma mais simples e rápida, ao estarem imediatamente visíveis para o utilizador ao abrir a app no Android.

Há uma segunda novidade que se sabe estar a ser preparada pela Google para a app Mensagens. Novamente através de código presente nesta app, foi possível descobrir que em breve os utilizadores vão poder marcar mensagens com estrelas, para serem preferidas.

<string name="action_search_starred_messages">Starred</string> <string name="search_starred_messages_title">Starred</string> <string name="star_badge_on_click_snackbar_action">Undo</string> <string name="star_badge_on_click_snackbar_message">Star removed</string>

As mensagens que forem marcadas vão ser simples de serem encontradas, diretamente na pesquisa da app do Android. Espera-se ainda que tenham um ícone associado e que por isso sejam mais simples de serem encontradas visualmente.

Não se sabe quando estas novidades vão chegar para serem testadas na app da Google para o Android. Muito em breve esta gestão de mensagens vai ser disponibilizada e vista por todos os que optaram por esta proposta.