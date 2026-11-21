A disputa pela abertura do Android subiu de tom. A equipa do GrapheneOS recorreu ao Mastodon e ao X para acusar a Google de pressionar fabricantes de smartphones a afastarem-se do projeto. Segundo os programadores deste fork focado na privacidade, a empresa contactou repetidamente vários parceiros para saber se colaboram com o sistema alternativo, usando o licenciamento dos Google Mobile Services como forma de ameaça.

As queixas vão mais longe. O projeto afirma que a Google está a tentar convencer as marcas a abandonarem o suporte para o desbloqueio do bootloader, um passo essencial para instalar sistemas diferentes num telemóvel. Para o GrapheneOS, a divisão comercial da empresa procura tornar inviáveis quaisquer alternativas baseadas no AOSP, recorrendo a cláusulas contratuais que vários tribunais já consideraram ilegais.

A estreia na Motorola e o risco para os Pixel

O calendário explica grande parte desta tensão. Durante anos, o GrapheneOS correu apenas nos smartphones Pixel, mas esse cenário vai mudar com a parceria anunciada pela Motorola no MWC 2026. O Motorola Signature 27 será o primeiro equipamento fora da linha da Google com suporte oficial, embora as regras GMS impeçam a marca de vender diretamente estes aparelhos com o sistema pré-instalado em grande escala.

A pressão atinge também os próprios Pixel. O GrapheneOS acusa a Google de prejudicar os parceiros OEM ao reservar cada vez mais funcionalidades e atualizações apenas para os seus telemóveis. Mais preocupante ainda: a equipa antecipa que a empresa acabe mesmo por bloquear o bootloader dos futuros Pixel, fechando a porta à comunidade que sempre sustentou o projeto.

Play Integrity, multas na Europa e a justiça dos EUA

Outro alvo das críticas é a Play Integrity API, apontada como um mecanismo desenhado para bloquear hardware e software sem certificação da Google. Na prática, muitos utilizadores ficam impedidos de usar serviços básicos do dia a dia, sobretudo apps bancárias. O projeto lamenta ainda que governos europeus estejam a adotar esta API nas suas aplicações oficiais, após contactos sem resultados com a Comissão Europeia.

Nem as sanções milionárias parecem travar esta conduta. Mesmo após o tribunal superior da União Europeia ter confirmado em julho a coima de 4,1 mil milhões de euros por restrições impostas a fabricantes Android, nada mudou. Ainda assim, o GrapheneOS iliba os engenheiros da Google, lembrando que vários já ajudaram o projeto e até adicionaram suporte ao browser Vanadium nas passkeys dos Play Services.

Sem respostas na Europa, a equipa vira-se agora para os Estados Unidos. O GrapheneOS considera que estas práticas violam a lei criminal norte-americana e pretende reunir-se com o Departamento de Justiça e com o procurador-geral Todd Blanche para apresentar queixa. Até ao momento, a Google ainda não comentou oficialmente estas acusações.