Ao longo dos anos a Google tem dado ao Android cada vez mais funcionalidades de segurança. Estas pretendem garantir que os utilizadores estão protegidos, muitas vezes em pormenores e áreas que estes não se preocupam.

Para garantir que o Android se torna mais seguro, não apenas nas versões mais recentes, mas alargando a outras mais antigas. Surge assim um compromisso para trazer para estas as versões mais antigas algumas novidades associadas às permissões.

Com o Android 11 a Google trouxe uma novidade nas permissões e na forma como as apps e serviços as podem usar. Em concreto, e numa área muito específica, estas permissões passam a ser removidas ao fim de algum tempo sem que a app seja usada.

Esta novidade veio garantir que nenhuma app possa ficar escondida e a recolher dados. Para o fazer terá de mostrar ao utilizador uma nova mensagem a pedir novas permissões, alertando-o para a sua utilização.

Com o sucesso desta pequena medida, a Google resolveu que deveria se também alargada a outras versões do Android. Esta novidade será recebida com as atualizações de outros elementos do próprio Android, não dependendo assim das marcas ou dos fabricantes.

Desse momento em diante, também as versões mais antigas do Android ficam sujeitas a estas novas regras. As permissões das apps têm uma validade, que se for expirada por falta de utilização têm de ser novamente pedidas aos utilizadores.

Os limites que a Google criou estabelecem de forma direta quem vai receber em breve esta novidade. Falamos de todas as versões do Android até à 6. Aqui os utilizadores passam a estar sob as regras que esta nova política estabelece.

Este é um passo importante para o Android e para os muitos smartphones que usam este sistema. A Google garante assim que as mais modernas medidas de segurança que foram criadas são passadas a modelos mais antigos, mantendo-os protegidos.