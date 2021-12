A Google concentra na Play Store do Android o acesso às apps deste sistema operativo. É assim normal que crie novidades para este, aumentando a usabilidade e simplificando o processo de encontrar apps.

Para mostrar essa mesma filosofia, a gigante das pesquisas tem agora uma novidade na sua loja de apps. A partir de agora, os utilizadores do Android têm ainda mais controlo nas pesquisas da Play Store.

Apesar de ser simples usar, a Play Store pode trazer alguma confusão quando pretendemos instalar apps noutros dispositivos. Esta capacidade existe, mas os utilizadores precisam de escolher o destino, sempre com algum controlo.

Pesquisa melhorada por dispositivo na Play Store

Para ajudar os utilizadores, a Google tem estado a melhorar a Play Store em várias áreas. A primeira, e principal novidade, está agora na pesquisa, que permite aos utilizadores definirem filtros por tipos de equipamentos.

Após pesquisarem por uma app ou uma funcionalidade, os utilizadores podem agora escolher para que equipamentos querem essa app. Podem definir o próprio dispositivo, Android TV ou relógios. Claro que apenas haverá esta filtragem se existirem apps para esses dispositivos.

Google traz ainda mais à loja de apps do Android

Uma outra novidade está da Google mesmo na instalação das próprias apps. Caso estas tenham versões dedicadas a vários tipos de dispositivos, estes vão surgir na página da app. Podem assim escolher se querem instalar noutro que não estejam presente, como um smartwatch ou uma Android TV.

A lista apresentada, como é esperado, é criada com base nos dispositivos em que a conta do utilizador está registada. Esta só precisa de abrir esta opção e escolher os dispositivos onde pretendem que a app seja instalada.

Desde que iniciou este processo com o Wear OS e as suas apps, a Google tem tentado alargar a outras áreas do Android. Parece ter finalmente conseguido com esta nova versão da App Gallery, que tem esta novidade já acessível a todos nos seus smartphones.