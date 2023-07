Apesar de ser um tema importante para os utilizadores do Android, as atualizações deste sistema nem sempre são aplicadas como deveria acontecer. A Google quer mudar este cenário e por isso tem a ser preparadas algumas novidades que devem mudar a forma como as atualizações do Android são oferecidas aos utilizadores.

A atualizações do Android são, na sua maioria, momentos em que a Google aproveita para trazer novidades e melhorias. São pedidas por todos, mas nem sempre chegam a todos, por razões bem conhecidas e que são alvo de muita discussão.

Ao mesmo tempo, e neste cenário de atualização, há muitos utilizadores que optam por não aplicar nos seus smartphones estas novas versões, muitas vezes por desconhecimento ou por receio. A Google quer acabar com isso e tem pensada a forma de levar todos a atualizarem, com o "Convite de atualização do Android".

Not everybody jumps to install the latest OS update when it's available. To help OEMs convince those users to update their devices, Google is inviting OEMs to implement an Android Upgrade Invite. pic.twitter.com/ALx7pzQbi8 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 13, 2023

Os chamados Convites de atualização do Android foram detalhados pela Google na página de documentação do seu sistema. Ali é especificado o funcionamento desta novidade, que consiste, nas palavras da empresa, num "fluxo de utilização que mostra as principais novidades incluídas na última grande atualização disponível para o sistema operativo Android".

Com esses convites, pretende-se convencer o utilizador a dar o passo esperado e realizar a atualização do seu smartphone o aparelho para a nova versão. Embora o Google estabeleça o fluxo e o seu funcionamento, é o fabricante que deve ativar esses convites para que apareçam na forma de notificação nos smartphones dos que ainda não atualizaram.

Android Upgrade Invite is a "user flow that showcases the key new features included in the current available major Android OS upgrade." The flow is "intended to help convince users to upgrade their device to the latest OS version." pic.twitter.com/Xhqmmt5OQG — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) July 13, 2023

Do que se sabe, os convites de atualização do Android estão disponíveis apenas em dispositivos com os serviços do Google instalados. Portanto, não será um recurso presente em dispositivos comercializados em países como a China, onde os smartphones não incluem a certificação de MSG.

É provável que surjam os primeiros fabricantes a adotar esta função já partir do próximo mês de setembro. É nesse momento que a atualização para o Android 14 está prevista para começar a chegar aos primeiros smartphones.