Google Messages ganha Proteção Melhorada com Gemini para travar burlas por SMS

As burlas por mensagem deixaram de ser fáceis de apanhar à primeira vista. Em vez dos antigos esquemas de prémios milionários, os atacantes enviam hoje falsas entregas de encomendas, ofertas de emprego ou um simples “olá” para ganhar confiança ao longo de vários dias. Para responder a este problema, a Google começou a disponibilizar o modo de Proteção Melhorada no Google Messages, uma camada extra de segurança que usa inteligência artificial para analisar conversas suspeitas e links perigosos.

Como funciona a análise do Gemini nas conversas

A aplicação já incluía deteção básica de spam e burlas que bloqueia milhões de contactos suspeitos todos os meses diretamente no telemóvel. No entanto, essa defesa padrão recorre a modelos mais pequenos e limitados. Ao ativar a Proteção Melhorada, o sistema passa a recorrer aos modelos Gemini na nuvem para avaliar o contexto completo de conversas com remetentes desconhecidos, identificando padrões de manipulação lenta antes que exista qualquer pedido de dinheiro ou dados.

A par da leitura do contexto, a ferramenta reforça a verificação de endereços web através do Gemini Nano, que corre localmente no equipamento. Muitos sites fraudulentos são criados horas antes do ataque e ainda não constam nas listas negras tradicionais. O modelo analisa sinais da web em tempo real para calcular o risco de um link desconhecido e apresenta ecrãs de aviso redesenhados, obrigando o utilizador a parar e confirmar se quer mesmo abrir uma ligação enviada por um número fora dos contactos.

Privacidade e como ativar a funcionalidade

Uma das dúvidas naturais prende-se com a privacidade das mensagens enviadas para a nuvem. A Google garante que o processamento ocorre dentro do ambiente Private AI Compute, uma infraestrutura dedicada onde os dados são encriptados e permanecem inacessíveis a terceiros, incluindo à própria empresa. Além disso, a análise aplica-se exclusivamente a diálogos com números não guardados, deixando de fora familiares e amigos. Apenas quando o utilizador denuncia manualmente uma mensagem como spam é que o conteúdo segue para análise externa.

Esta novidade não vem ligada de origem e exige intervenção manual. Para a ativar, basta abrir o Google Messages, tocar na fotografia de perfil no canto superior direito e entrar nas definições da aplicação. Dentro do menu “Proteção e segurança”, na secção dedicada a spam e fraudes, surge agora a opção de Proteção Melhorada ao lado dos modos padrão e desativado.

Nem todos recebem o pacote completo

A distribuição está a ser feita de forma faseada e depende do hardware de cada equipamento. A análise de fraude na nuvem suporta modelos a partir do Google Pixel 6, da série Samsung Galaxy S24, dos dobráveis Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, bem como outros dispositivos Android compatíveis com AICore. Já a verificação avançada de links com Gemini Nano exige processadores mais recentes, estando restrita aos Pixel 10 ou superiores, à linha Galaxy S26 e aos Z Flip 8 e Z Fold 8.

Os avisos visuais antes de abrir links suspeitos são a única componente transversal, funcionando em qualquer telemóvel com Android 6 ou superior. Caso a nova opção ainda não apareça nas definições da aplicação, a recomendação passa por verificar se existem atualizações pendentes do Google Messages na Play Store e aguardar alguns dias pela ativação do lado do servidor.