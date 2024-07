Google melhora o Android e traz as primeiras capacidades de partilha entre dispositivos

Tal como anunciara na I/O deste ano, a Google quer interligar ainda mais os seus serviços e as suas plataformas. Os primeiros passos são dados agora, com a capacidade de transferir chamadas entre dispositivos e fazer também a partilha da Internet de forma simples e transparente.

Chamadas são a primeira capacidade de partilha do Android

A Google está a lançar duas funcionalidades úteis anunciadas pela primeira vez no I/O em maio. Falamos da transmissão de chamadas e a partilha de Internet. São a primeira vaga dos novos “serviços entre dispositivos” da gigante das pesquisas que facilitam alternar entre dispositivos Android.

Segundo a página de suporte desta novidade, a transmissão de chamadas permite alternar as videochamadas "do seu dispositivo para outro dispositivo com a mesma Conta Google. Por exemplo, uma aplicação de videochamada pode permitir-lhe transmitir a sua chamada para outro dispositivo e a aplicação mostrará uma lista de dispositivos próximos para os quais pode transmitir".

De notar que esta capacidade está ainda limitada e funciona apenas para o Google Meet. Para a utilizar, precisa de selecionar o botão Transmitir, que se parece exatamente com o ícone Transmitir/Chromecast existente.

Google também trouxe a partilha da Internet entre dispositivos

Enquanto isso, outra novidade é a partilha de Internet, que permite “partilhar automaticamente o acesso ao ponto de acesso com os seus próprios dispositivos”, conforme descreve a Google. Funciona com Chromebooks e dispositivos Android ligados à mesma Conta Google, desde que o Bluetooth e a localização do dispositivo estejam ativados.

No entanto, esta capacidade parece não ser ainda universal no Android. Conforme descrito, não funciona com dispositivos Samsung, pelo que a Google sugere usar o recurso de ponto de acesso automático. Esta parece ser por agora a única limitação existente nesta funcionalidade que a Google preparou.

A nova funcionalidade está por agora no Android 11 ou superior com o Google Play Services versão 24.28.34. Atualmente está em beta, pelo que devemos ver um lançamento mais amplo e acessível a todos em breve. Mais tarde a Google deverá ter também novas funcionalidades de partilha no Android.