Google estragou o Android Auto? Utilizadores dizem que o Gemini é um perigo na estrada

A transição feita pela Google para substituir o seu assistente pela IA do Gemini no Android Auto está a gerar críticas entre os condutores. A promessa de trazer uma experiência mais moderna e inteligente para o carro parece ter criado novos desafios. Vários automobilistas relatam que o sistema perdeu fiabilidade e eficácia em tarefas que antes eram simples e imediatas.

A grande mudança da Google no Android Auto

Desde a chegada desta atualização, multiplicam-se os relatos de falhas na interpretação de ordens básicas de voz. Comandos que eram executados de forma instantânea pelo assistente anterior agora exigem tentativas adicionais e diálogos mais demorados. Este comportamento inconsistente tem obrigado os condutores a desviar a atenção da estrada para verificar o estado das ações no ecrã do veículo.

Nas comunidades de tecnologia e fóruns de utilizadores, as queixas apontam diretamente para o tempo excessivo necessário para concluir uma simples tarefa. Quando a inteligência artificial não compreende a instrução à primeira tentativa, o condutor é forçado a reformular a frase e a insistir verbalmente. Esta situação cria momentos de frustração desnecessários e aumenta a carga mental durante as viagens diárias.

Conversas longas e maior distração na estrada

Vários condutores alertam para o risco potencial que estas interrupções contínuas representam para a segurança da circulação. Embora não existam estatísticas oficiais que comprovem um aumento direto no número de acidentes, o esforço cognitivo exigido pelo novo assistente é superior. O modelo conversacional acaba por exigir mais foco mental do que os antigos comandos rápidos e estruturados.

A Google sustenta que a linguagem natural do Gemini oferece uma interação mais humana, fluida e intuitiva com o veículo. De acordo com a visão da tecnológica, um assistente capaz de processar diálogos mais complexos deveria reduzir o esforço de comando. Contudo, a experiência prática tem demonstrado que respostas elaboradas nem sempre combinam com a rapidez necessária ao volante.

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A defesa do Gemini e o futuro do sistema

O anterior Google Assistant focava-se em ordens diretas, curtas e com margem de erro reduzida. Em contrapartida, o Gemini incentiva diálogos prolongados, o que aumenta a probabilidade de falhas e de conversas desnecessárias durante a marcha. Na estrada, cada segundo adicional de atenção desviada para o sistema de infoentretenimento traduz-se num risco acrescido.

A empresa continua a trabalhar em correções e afinações de software para tentar eliminar estas falhas e devolver a estabilidade à plataforma. Resta agora saber se as próximas atualizações serão suficientes para reconquistar a confiança dos utilizadores ou se a simplicidade continuará a ser a fórmula ideal para o ambiente automóvel. A integração de inteligência artificial generativa nos carros permanece como um desafio técnico e de segurança.