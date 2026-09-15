Fim do enjoo no carro! Truque do Android 17 está a chegar a novos smartphones

O desconforto provocado pelo enjoo durante deslocações de carro é uma queixa antiga entre quem tenta usar os smartphones em movimento. Para responder a este problema, a Google iniciou a disponibilização alargada da funcionalidade Motion Assist. Foi concebida para acabar com o enjoo de movimento nos passageiros.

Esta capacidade começa agora a aterrar nos smartphones equipados com a versão Android 17. Inicialmente estavam limitados aos Google Pixel e também aos Samsung Galaxy. A distribuição é feita diretamente através dos Serviços Google Play, a partir da versão 26.33.32. Isso simplifica todo o processo e dispensa a necessidade de aguardar por uma atualização de firmware dedicada.

Android 17: sincroniza visão com movimento real

O segredo por detrás deste mecanismo reside nos giroscópios e acelerómetros integrados no smartphone. Com recurso a estes sensores de movimento de alta precisão, o sistema desenha pequenas partículas visuais nas margens laterais do ecrã, fazendo oscilar estes pontos em perfeita sintonia com as curvas, acelerações e travagens executadas pelo veículo em tempo real.

Ao fornecer uma referência visual dinâmica contínua na visão periférica do utilizador, a interface alinha aquilo que os olhos observam com as sensações físicas registadas pelo corpo e pelo ouvido interno. É precisamente este equilíbrio que neutraliza o conflito sensorial na origem das náuseas, tornando a leitura de conteúdos e o envio de mensagens numa experiência confortável durante qualquer trajeto.

Controlo total no smartphone contra enjoo no carro

A configuração do Motion Assist destaca-se pela grande flexibilidade de utilização diária. A ferramenta pode ser ativada manualmente a qualquer instante através de um botão dedicado no painel de definições rápidas, ou configurada para entrar em funcionamento de modo totalmente automático assim que os algoritmos detetam que o utilizador se encontra a viajar num veículo em marcha.

No menu específico disponível nas definições de segurança pessoal e do dispositivo, existem diversas opções para personalizar toda a experiência visual. Os utilizadores podem escolher entre círculos, losangos ou quadrados, selecionar tonalidades sólidas ou adaptativas ao tema visual do sistema operativo e afinar com precisão o nível de transparência pretendido para que a leitura continue desimpedida.

Ao exigir o Android 17 para projetar estas animações sobre todas as aplicações e menus abertos de forma fluida, o recurso assume-se como uma evolução de relevo no ecossistema da gigante das pesquisas. A expansão para além dos equipamentos Pixel reforça a aposta em resolver uma limitação física real, devolvendo a tranquilidade a milhões de passageiros habituados ao desconforto nas viagens.