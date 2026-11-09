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Falha grave no Android bloqueia smartphones e a Google recusa corrigir

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Há um novo problema no universo dos smartphones. Basta descarregar uma aplicação para que um Android fique preso num ciclo infinito de arranques, sem hipótese fácil de recuperação. O problema foi identificado por investigadores de segurança e atinge em cheio o sistema da Google. O vetor de ataque dispensa qualquer código elaborado ou permissões invasivas, bastando incluir um ficheiro corrompido dentro do pacote de instalação.

Pesadelo do arranque infinito no Android

Assim que o pacote entra no telemóvel, o sistema operativo tenta processar esse ficheiro e interpreta de forma errada os dados de compressão e o tamanho final da informação. Esta falha de cálculo leva a memória a tentar mapear espaço inexistente, provocando o fecho imediato do processo essencial de sistema. O telefone desliga-se, tenta arrancar de novo e repete o processo indefinidamente.

Uma falha que ignora o modo de segurança

Entrar no modo de segurança é quase sempre a primeira linha de defesa quando uma aplicação causa instabilidade, mas neste cenário essa ferramenta torna-se inútil. O processo central de arranque tenta processar o ficheiro adulterado logo no início do carregamento, muito antes de o modo protegido conseguir isolar qualquer serviço.

A extensão desta vulnerabilidade cobre praticamente todo o parque de telemóveis ativos no mercado. Os ensaios práticos confirmaram a anomalia desde o Android 10 até ao recente Android 17 num Pixel 10. Isto mesmo com as correções de segurança em dia. A fragilidade reside no próprio mecanismo de leitura de ficheiros do sistema, deixando os aparelhos sem defesas contra pacotes adulterados.

Reposição de fábrica e a Google na falha

Para quem cair nesta armadilha, a única saída acessível passa por repor o telefone com as definições de fábrica através do menu de recuperação do hardware. Esta medida drástica apaga fotos, conversas e documentos guardados no armazenamento local sem deixar hipótese de recurso. A alternativa técnica de ligar o equipamento a um PC e enviar comandos via ADB só resulta se a opção de desenvolvimento já estivesse ligada antes do bloqueio, algo que a maioria dos utilizadores comuns nunca ativa.

A resposta da Google aos alertas detalhados acabou por desiludir os especialistas que documentaram o comportamento anómalo. A empresa começou por classificar a submissão como não reproduzível e, num contacto posterior, remeteu a situação para fora do âmbito dos boletins mensais de segurança, retirando qualquer perspetiva de resolução a curto prazo. O caso seguiu para desenvolvimento interno, mas sem prazos nem garantias de distribuição alargada.

Com a empresa sem pressa para lançar uma correção oficial, o risco de extorsão ou de bloqueio massivo através de atualizações automáticas continua em aberto no Android. Resta aos utilizadores manterem as cópias de segurança em dia e evitarem a todo o custo a instalação de pacotes APK sacados fora dos canais habituais, sob pena de ficarem com um pisa-papéis no bolso.

“SMS da Morte” pode bloquear o seu Android sem tocar em nada! Saiba como se proteger

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Android falha Google Segurança

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