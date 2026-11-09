Falha grave no Android bloqueia smartphones e a Google recusa corrigir

Há um novo problema no universo dos smartphones. Basta descarregar uma aplicação para que um Android fique preso num ciclo infinito de arranques, sem hipótese fácil de recuperação. O problema foi identificado por investigadores de segurança e atinge em cheio o sistema da Google. O vetor de ataque dispensa qualquer código elaborado ou permissões invasivas, bastando incluir um ficheiro corrompido dentro do pacote de instalação.

Pesadelo do arranque infinito no Android

Assim que o pacote entra no telemóvel, o sistema operativo tenta processar esse ficheiro e interpreta de forma errada os dados de compressão e o tamanho final da informação. Esta falha de cálculo leva a memória a tentar mapear espaço inexistente, provocando o fecho imediato do processo essencial de sistema. O telefone desliga-se, tenta arrancar de novo e repete o processo indefinidamente.

Uma falha que ignora o modo de segurança

Entrar no modo de segurança é quase sempre a primeira linha de defesa quando uma aplicação causa instabilidade, mas neste cenário essa ferramenta torna-se inútil. O processo central de arranque tenta processar o ficheiro adulterado logo no início do carregamento, muito antes de o modo protegido conseguir isolar qualquer serviço.

A extensão desta vulnerabilidade cobre praticamente todo o parque de telemóveis ativos no mercado. Os ensaios práticos confirmaram a anomalia desde o Android 10 até ao recente Android 17 num Pixel 10. Isto mesmo com as correções de segurança em dia. A fragilidade reside no próprio mecanismo de leitura de ficheiros do sistema, deixando os aparelhos sem defesas contra pacotes adulterados.

Reposição de fábrica e a Google na falha

Para quem cair nesta armadilha, a única saída acessível passa por repor o telefone com as definições de fábrica através do menu de recuperação do hardware. Esta medida drástica apaga fotos, conversas e documentos guardados no armazenamento local sem deixar hipótese de recurso. A alternativa técnica de ligar o equipamento a um PC e enviar comandos via ADB só resulta se a opção de desenvolvimento já estivesse ligada antes do bloqueio, algo que a maioria dos utilizadores comuns nunca ativa.

A resposta da Google aos alertas detalhados acabou por desiludir os especialistas que documentaram o comportamento anómalo. A empresa começou por classificar a submissão como não reproduzível e, num contacto posterior, remeteu a situação para fora do âmbito dos boletins mensais de segurança, retirando qualquer perspetiva de resolução a curto prazo. O caso seguiu para desenvolvimento interno, mas sem prazos nem garantias de distribuição alargada.

Com a empresa sem pressa para lançar uma correção oficial, o risco de extorsão ou de bloqueio massivo através de atualizações automáticas continua em aberto no Android. Resta aos utilizadores manterem as cópias de segurança em dia e evitarem a todo o custo a instalação de pacotes APK sacados fora dos canais habituais, sob pena de ficarem com um pisa-papéis no bolso.