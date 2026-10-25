Falha grave na One UI 9 transforma o Galaxy S26 Ultra num tijolo inútil

A One UI 9 quer dar aos smartphones Samsuing ainda mais capacidades. Além do Android 17, há muitas novidades interessantes. Infelizmente isso não se aplica ao Galaxy S26 Ultra. Uma falha crítica detetada logo no processo inicial de configuração está a impedir a conclusão do assistente de arranque, deixando o equipamento bloqueado num ciclo infinito e virtualmente inutilizável.

Galaxy S26 Ultra como um pisa-papéis de luxo

O problema ganha ainda mais peso quando se percebe que afeta o modelo mais avançado e dispendioso da Samsung. Não se trata de uma simples lentidão na transferência de ficheiros ou de uma aplicação teimosa a fechar sozinha. O erro manifesta-se de forma abrupta, congela a interface de arranque e impede qualquer interação normal com o sistema operativo.

Assistente de arranque que recusa cooperar

A origem do contratempo está associada às primeiras versões da One UI 9 baseada no Android 16. Durante os passos obrigatórios de boas-vindas, mais concretamente nas etapas de restauro de dados ou na validação da conta Samsung, o software entra em conflito interno e recusa avançar. Quem tenta reiniciar o telefone descobre rapidamente que o processo volta a cair exatamente no mesmo ecrã de bloqueio, sem hipótese de aceder às definições completas.

Nem todos os utilizadores conseguem contornar a situação recorrendo a truques comuns, como saltar a ligação Wi-Fi ou ignorar a transferência direta de dados de aparelhos antigos. Para uma fatia considerável dos afetados, a interface deixa de responder aos toques ou entra num reinício forçado contínuo. Ficar com um dispositivo deste calibre parado no assistente de boas-vindas é o pior cenário possível para quem fez um investimento tão avultado.

One UI 9 sob pressão e as soluções improvisadas

Nos fóruns da comunidade e em várias plataformas de suporte técnico, multiplicam-se os relatos à procura de respostas práticas. A única saída imediata que parece devolver o equipamento à vida passa por recorrer ao menu de recuperação da Samsung e forçar um restauro de fábrica completo através dos botões físicos. Ainda assim, esta medida obriga a recomeçar tudo do zero e exige que o utilizador configure o telemóvel como totalmente novo, prescindindo de restaurar cópias de segurança até que o sistema carregue por inteiro.

A equipa de desenvolvimento de software já está ciente da gravidade do cenário e prepara uma atualização de emergência para corrigir o assistente de arranque. O desafio reside no facto de que, para receber qualquer correção através do ar, o equipamento precisa primeiro de conseguir entrar no sistema operativo. Isto deixa os utilizadores dependentes de manobras manuais menos acessíveis para quem não domina combinações de teclas e menus avançados de manutenção.

Este incidente coloca um travão evidente no entusiasmo inicial em torno da One UI 9 e deste topo de gama, reforçando a necessidade de maior rigor nos testes de validação das atualizações de software. Até que a marca disponibilize um ficheiro corretivo definitivo e simplifique a recuperação dos aparelhos atingidos, a recomendação mais sensata para quem vai ligar o equipamento pela primeira vez passa por avançar na configuração offline, sem importar dados logo no primeiro minuto.