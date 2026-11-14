Este smartphone Android esteve 11 anos ligado sem reiniciar e o seu fim é surpreendente

A maioria dos utilizadores reinicia o telemóvel todas as semanas para limpar a memória ou instalar atualizações de segurança. Contudo, um modesto smartphone Android contrariou todas as regras habituais de manutenção e permaneceu ligado durante mais de onze anos sem uma única paragem. O registo foi partilhado por um utilizador , que documentou um contador de atividade superior a 100.176 horas contínuas.

O equipamento em causa não era nenhum topo de gama preparado para cargas industriais, mas sim um modelo de entrada que custou cerca de 50 a 60 euros na altura da compra. Entre janeiro de 2015 e junho de 2026, o dispositivo acumulou exatamente 4.174 dias de funcionamento ininterrupto. No mundo da informática, onde qualquer atualização ou falha de energia repõe o contador de uptime a zero, esta marca é praticamente inédita num equipamento de consumo.

Leitor de música numa central telefónica

Longe de ser usado para chamadas ou aplicações do dia a dia, este Android tinha uma missão muito específica dentro de uma empresa. O aparelho foi adaptado para substituir um leitor de CD industrial avariado, passando a debitar a música de espera de uma central telefónica RDIS em ciclo contínuo, 24 horas por dia. Para evitar bloqueios ou lentidão ao longo dos anos, o sistema corria apenas a aplicação Apollo, um leitor de áudio leve extraído da antiga ROM CyanogenMod.

A instalação exigiu mesmo uma pequena alteração física na carcaça do telefone para garantir que o cabo de áudio de 3,5 mm nunca se soltava da entrada. Ligado permanentemente à corrente elétrica e sem acesso a redes móveis ou notificações desnecessárias, o sistema operativo limitava-se a repetir as mesmas faixas de áudio. A exigência sobre o processador era mínima, o que ajudou a manter a estabilidade térmica do hardware durante mais de uma década.

O fim da linha chegou com a reforma

O desfecho desta história aconteceu a 10 de junho de 2026, quando a empresa decidiu modernizar as suas comunicações e migrou a antiga central RDIS para um sistema VoIP mais recente. Com a troca de infraestrutura, o veterano smartphone deixou de ter utilidade prática na rede telefónica e foi finalmente desconectado do posto de trabalho.

Curiosamente, os responsáveis técnicos ainda tentaram manter o aparelho ligado fora de serviço apenas para descobrir até onde o contador conseguiria chegar. A experiência durou pouco tempo. Pouco depois de ser retirado da centralita, o telemóvel acabou por bloquear e desligar-se definitivamente, encerrando um ciclo de resistência que nenhum fabricante alguma vez previu para um equipamento de gama baixa.