A Xiaomi apresentou em Paris os novos Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, apostando num formato pouco habitual para o segmento de topo. A grande diferença está na traseira, onde um Back Display fica fundido sob a mesma superfície de vidro do módulo fotográfico. Não se trata apenas de estética mas mostra que ainda se pode inovar no campo dos smartphones e das suas funcionalidades.

Este painel secundário M11 LTPO AMOLED mede 2,7 polegadas no modelo base e 2,9 polegadas no Pro Max, atingindo 4.000 nits de brilho e taxa de atualização variável de 1 a 120 Hz com proteção Gorilla Glass Victus 2. Na prática, serve de visor para tirar selfies com as câmaras principais ou gravar vlogs em 8K a 30 fps, ativando automaticamente a lente ultra-grande angular quando deteta mais de três pessoas no enquadramento.

No dia a dia, o ecrã traseiro permite consultar notificações, mapas, entregas ou fixar códigos QR e cartões de embarque sem ligar o painel frontal. A inteligência artificial entra em ação através do AI Interpreter, que usa os dois ecrãs para traduzir conversas presenciais em 29 idiomas. Há ainda mais de 50 aplicações predefinidas e a função GenAI Apps, que traz o conceito de vibe coding aos smartphones para criar pequenas ferramentas a partir de descrições em linguagem natural.

Ecrã anti-curiosos e privacidade no hardware

Na frente, o Xiaomi 18 Pro aposta num formato mais compacto de 6,4 polegadas e 72 mm de largura, enquanto o Pro Max cresce para as 6,9 polegadas. Ambos apresentam margens simétricas de apenas 0,99 mm e estreiam a tecnologia HyperRGB 2.0, que usa subpíxeis vermelhos, verdes e azuis independentes para garantir maior nitidez com menor consumo. O brilho chega aos 4.000 nits e o sensor de impressões digitais ultrassónico funciona mesmo com os dedos molhados.

A maior novidade frontal chama-se Xiaomi Privacy Display e atua diretamente no hardware do painel. Quando ativado, o sistema desliga os píxeis convencionais e mantém acesos apenas os píxeis dedicados à privacidade, que têm um ângulo de visão reduzido. Quem olha de lado nos transportes públicos deixa de ver o conteúdo, mas quem segura o equipamento mantém a nitidez intacta.

Para complementar esta proteção, a função Privacy Notice usa sensores para detetar pessoas nas proximidades a espreitar para o ecrã e avisa o utilizador através de vibrações discretas ou do HyperIsland. O modo pode ser aplicado apenas a determinadas aplicações ou notificações e ativa-se de imediato num botão lateral personalizável.

Câmaras Leica de 200 MP e chips a 2 nanómetros

A colaboração de cinco anos com a Leica resulta agora num sistema fotográfico duplo de 200 megapíxeis. A câmara principal de 23 mm utiliza uma lente Summilux com abertura f/1,67 e o sensor Light Fusion 960L de 1/1,28 polegadas, que no modelo Pro Max alcança uma gama dinâmica de 16,2 EV para lidar melhor com situações de contraluz.

A acompanhá-la está uma teleobjetiva periscópica de 75 mm também de 200 MP, equipada com o módulo Power Prism que permite captar mais 177% de luz. O conjunto garante zoom de qualidade ótica equivalente a 150 mm e focagem telemacro a apenas 12 centímetros de distância, somando ainda uma câmara ultra-grande angular de 50 MP e uma lente frontal igualmente de 50 MP.

No software, o modo Essential Moment recria perfis clássicos como B&W Film ou Iconic CCD e simula objetivas de 35 mm e 75 mm. Ferramentas de IA ajudam a iluminar rostos em contraluz ou a sugerir melhores enquadramentos, enquanto o vídeo suporta gravação em 4K a 120 fps com Dolby Vision, Log de 10 bits e 8K a 30 fps.

Potência, baterias de silício-carbono e preços

Debaixo do capô estreiam-se os novos processadores da Qualcomm fabricados a 2 nanómetros pela TSMC, com núcleos Oryon a atingir os 5 GHz. O Xiaomi 18 Pro integra o Snapdragon 8 Elite Gen 6 e o Pro Max sobe para o Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, alcançando mais de 5,03 milhões de pontos no AnTuTu graças a uma câmara de vapor com transferência térmica direta em cobre.

A autonomia fica entregue a baterias de silício-carbono com 28% de teor de silício, mantendo a espessura abaixo dos 8,6 mm. O modelo base traz 6.000 mAh e carregamento por cabo a 90 W, ao passo que o Pro Max sobe aos 7.050 mAh com carga a 100 W.

Mantém em ambos carregamento sem fios a 50 W, certificação IP68 e o sistema HyperOS 4 com Google Gemini e partilha simplificada de ficheiros com outras marcas. O Pro Max acrescenta três altifalantes e a função Privacy Call, que emite ondas em antifase na traseira para evitar que terceiros ouçam as chamadas.

Disponíveis em Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red, os telemóveis chegam acompanhados de capas magnéticas e de um suporte com comando remoto amovível. O Xiaomi 18 Pro (256 GB) tem um preço recomendado de 1.399,99 euros. Já o Xiaomi 18 Pro Max arranca nos 1.599,99 euros (256 GB) e atinge os 1.799,99 euros na versão de 512 GB, incluindo três meses de oferta do Google AI Pro com 5 TB e do YouTube Premium.