E se o seu smartphone tivesse dentro dele um drone como câmara? A Vivo pensou nisso

Na tecnologia a imaginação não tem limites, porque a própria tecnologia suplanta-se diariamente. De tal forma que a marca chinesa Vivo patenteou um smartphone que tem uma “câmara drone voadora” integrada. Os fabricantes de smartphones estão permanentemente a recriar os recursos das câmaras para ajudar a diferenciar os seus dispositivos. Uns têm uma câmara, outros um conjunto delas, lentes com mais ou menos tecnologia e até formas radicais de integrar a câmara.

A Vivo está a tentar patentear algo muito mais à frente. A empresa entrou com um pedido de resisto para um smartphone que usa um drone voador como sistema de câmaras.

Vivo: Drone incorporado no smartphone para fotografia e vídeo

Foi descoberta uma lista recente para o pedido de patente no World Intellectual Property Office onde revela que a Vivo entrou com a documentação em dezembro de 2020, mas só agora, a 1 de julho de 2021, foi publicada.

Antes de mais temos de perceber que as empresas pedem o registo de patentes, sem que isso seja qualquer certeza que algum dia a “ideia” registada seja uma realidade. Portanto, não há garantia de que a Vivo algum dia produzirá um híbrido smartphone/drone deste tipo e, se pensarmos bem, parece bastante improvável. Mas não impossível!

Atualmente os drones conseguem ser minúsculos e ter capacidade de fotografar e filmar. Basicamente são câmaras voadoras que podemos controlar com o nosso smartphone. Assim, pelo que se percebe, tudo o que a Vivo precisaria fazer seria embalar estas duas tecnologias num dispositivo compacto que pudesse caber dentro de um smartphone.

O conceito de telefone mostrado nos desenhos parece um telefone convencional. Contudo, quando o utilizador precisa de fazer fotografia ou vídeo, o drone é colocado no ar, saindo de dentro do dispositivo.

O pequeno drone parece ser alimentado por uma bateria e movido com quatro hélices para o manter no ar. Parece ter pelo menos duas câmaras (uma no topo e uma na lateral) e três sensores infravermelhos.

Uma nova abordagem para a imagem nos smartphones

Claro que, pelo que parece, este sistema seria usado quando o smartphone não tivesse a possibilidade de fazer os melhores planos para obter uma melhor imagens. O sistema permitiria, hipoteticamente, a capta imagens ou vídeos que seriam impossíveis de gravar ao usar uma câmara normal de smartphone nas mãos do utilizador.

Locais onde poderá ser necessário obter imagem aérea, locais mais afastados da posição do utilizador e até em situações onde o utilizador não pode ou quer ser exposto.

Depois das imagens captadas, o dispositivo voltaria à base, isto é, voltaria para dentro do smartphone para ser recarregado. A transmissão das imagens seria feita em tempo real, permitindo um sem número de cenários de operação.