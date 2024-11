E se o Android ajudasse a instalar as melhores apps? Em breve será uma realidade

As apps são o centro do universo Android, por trazerem novas capacidades aos smartphones. Nem sempre são de qualidade na Play Store e por isso a Google quer ajudar os utilizadores. Em breve irá alertar sempre que uma destas apps de qualidade inferior estiver a ser instalada.

Existem milhões de apps e jogos disponíveis para explorar no universo Android. No entanto, nem todas as aplicações valem o seu tempo e algumas também podem representar riscos de privacidade ao recolher dados.

Muitas apps são consideradas de baixa qualidade se não forem atualizadas há muito tempo. Isso resulta em menos utilizadores ativos ou em desinstalações frequentes devido a erros e bugs. Encontrar estas apps pode ser uma tarefa tediosa, pois talvez seja necessário passar pela secção de revisão para avaliar a sua qualidade. Felizmente, a Google poderá em breve adicionar uma funcionalidade à Play Store que impedirá o download de apps que pareçam ser de baixa qualidade.

A versão mais recente da aplicação Google Play Store (versão 43.7.19-31) no Android tem evidências de alguns avisos para apps de baixa qualidade. Do que foi visto, a Play Store exibirá estes avisos se um utilizador estiver a descarregar uma app que a Play Store considere que cumpre um ou todos os três critérios:

Esta aplicação é desinstalada com frequência em comparação com aplicações semelhantes no Google Play

O Play limitou os dados do utilizador sobre esta app

Esta aplicação tem poucos utilizadores ativos em comparação com outros no Play

Espera-se que estes avisos apareçam na página de detalhes da aplicação, em vez de aparecerem quando estiver prestes a instalar a aplicação para tomar uma decisão informada. Isto ajudará os utilizadores a evitar perdas de tempo a descarregar e a utilizar a aplicação para entender se vale a pena investir o seu tempo ou não.

Além disso, a Play Store também foi anteriormente identificada com uma nova funcionalidade que permitirá aos utilizadores retomar os downloads cancelados. A funcionalidade pode ser chamada de “Smart Resume”, permitindo que os ficheiros sejam retidos até 24 horas no Android.

Assim, os utilizadores terão cerca de um dia para retomar os downloads cancelados. Pode ser útil para os utilizadores que utilizam dados móveis pausar os downloads e retomá-los mais tarde quando ligados a uma rede Wi-Fi ilimitada.