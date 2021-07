Certamente que a Google tem estado atenta a todas as questões de privacidade que a Apple e iOS 14 trouxeram, preparando-as para o Android. Este é um caminho inevitável e que todos sabem que irá acontecer e a Google já está a dar alguns sinais nesse sentido.

O Android vai ter as suas regras alteradas no que toca à privacidade da Play Store e nada parece ir ficar como estava antes.

As grandes empresas como a Apple ou a Google têm estado focadas na criação de mecanismos de privacidade para as lojas dos seus sistemas operativos móveis. Se no caso da App Store estes estão já aplicados, a Play Store e a Google estão ainda a tratar deste processo.

A gigante das pesquisas resolveu agora mostrar o trabalho que tem feito, revelando como será o futuro da loja de app do Android. O seu foco foi apresentar a área de segurança que as apps vão ter de mostrar aos utilizadores, já no primeiro trimestre de 2022.

Nesta área, de segurança e privacidade, o programador poderá escolher o que quer dar destaque. Podem indicar que dados recolhem, se estão cifrados, se é adequado a crianças e famílias ou se a app foi validade por uma entidade externa. O utilizador decide depois se instala a app.

Mas existirá também uma área com maior detalhe para os utilizadores. Aqui vai ser possível saber para que propósito os dados são recolhidos pelo programador e se são ou não essenciais para a utilização da app.

Quando apresentou esta novidade em maio, a Google estabeleceu metas muito bem definidas. Esta nova informação poderá ser fornecida já este ano, mas tem de estar presente em abril do próximo ano. Caso não aconteça, os programadores podem ver as atualizações bloqueadas.

Esta mudança é de extrema importância para a Google e para o Android. Vai reforçar a confiança dos utilizadores e aumentar a privacidade e a segurança nos smartphones. O caminho que a Apple seguiu não foi simples e agora tudo parece ir repetir-se no Android, tal como esperado.