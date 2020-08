As muitas novidades que têm surgido nos últimos tempos para os smartphones querem dar-lhes uma melhor interface de utilização. Para isso procuram aumentar a usabilidade e explorar todas as capacidades que estão acessíveis no hardware presente.

Uma das que mais se falou dá ao utilizador a capacidade de controlar o smartphone com toques na traseira, assumindo assim funcionalidades importantes. Espera-se que esta chegue em breve com o iOS 14 e com a MIUI 12, mas agora todos podem ter já essa funcionalidade.

O controlo por toques está a chegar

Tal como foi já mostrado, a tendência deste ano parece ser o controlo do smartphone com toques na traseira. Esta é uma das novidades o iOS 14 e que aparentemente a própria Xiaomi seguirá em breve na MIUI 12. Claro que pode ser vista já em muitos Android, ainda que em interfaces próprias.

Assim, e para quem não tem disponível esta funcionalidade, existe agora o Tap, Tap. É ainda uma app em desenvolvimento para o Android, mas pode ser já usada sem qualquer problema e por todos os smartphones. Naturalmente que requer que o hardware tenha suporte.

Uma app para o seu Android que faz isso

Após instalar o Tap, Tap, que ainda não está na Play Store, é necessário configurá-lo e permitir que o Android deixe usar a acessibilidade. Este é um processo simples e igual a muitos outros de outras apps.

Podem ainda definir os gestos suportados, que na prática definem qual o dispositivo Pixel que será emulado e usar as APIs da Google. A base está nas Ações que forem também definidas, e que vão ser o resultado dos gestos a aplicar após aplicar os toques. Aqui podem definir o que pretendem.

Tudo se passa na traseira do smartphone

Está dividido em 4 áreas com o lançar, as utilidades, as ações e o avançado. Em cada uma delas têm a possibilidade de escolher se querem abrir a câmara, ligar a lanterna ou abrir as notificações, por exemplo. Basta validar e escolher as pretendidas.

O Tap, Tap permite ainda definir situações em que vão vai detetar os toques na parte traseira do smartphone. Podem, pode exemplo, não o querer ativo com o ecrã desligado ou quando estiver a ser carregado. Há muitas opções possíveis de definir e usar.

Chega assim antes do iOS 14 e da MIUI 12

Depois destes passos e destas definições essenciais, o Tap, Tap está pronto a ser usado. OS utilizadores só precisam de dar então os toques na traseira para que as ações definidas sejam aplicadas e usadas. Simples, direto e rápido, tal como se esperava que fosse.

Com esta simples app, que explora o que de melhor o Android tem, podem ter já o que a Apple e a Xiaomi estão a desenvolver. Tal como esperado, conseguem assim ter estes toques na traseira muito antes do iOS 14 e da MIUI 12.