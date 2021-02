O Gboard da Google tem sido o teclado de eleição da maioria dos utilizadores do Android. Com cada vez mais funcionalidades, ajuda a escrever com a previsão de texto e com a correção que faz, ajudando, no fundo, a escrever melhor.

Este teclado tem também algumas funcionalidades de segurança, que impedem muitas vezes que palavras ofensivas sejam propostas. Esta é uma ajuda para muitos, mas outros utilizadores simplesmente não querem essa limitação. Saiba por isso como desligar esta opção do Android.

A Google desenvolve o seu teclado dedicado ao Android em várias áreas. As novidades não têm parado de chegar e de melhorar esta proposta que muitos escolheram com o seu teclado de eleição para o seu smartphone.

Para proteger os utilizadores, a Google criou um mecanismo que impede a apresentação de palavras ofensivas. Assim e ao escrever no Android, estas não surgem como sendo propostas ao utilizador. Ativado por omissão, é muito simples de desligar e abrir o teclado para o seu potencial total.

Abram então qualquer app onde possam usar o teclado e carreguem num campo de texto. Com este presente, devem carregar na roda dentada. Nas definições do Gboard, devem agora escolher a opção Correção de texto.

A lista apresentada de seguida contém todas as opções associadas à correção de texto no Android. Devem procurar aqui a opção Bloquear palavras ofensivas. Devem então desativar a sua utilização, para que o teclado mude.

Assim que fizerem a alteração pedida, podem começar a usar o teclado sem qualquer limitação. Todas as propostas que fizerem sentido vão ser apresentadas ao utilizador, mesmo que sejam palavras ofensivas.

Esta pode não ser uma das mais importantes do Gboard e do Android, mas é importante. Todos os que quiserem remover esta limitação podem assim alterar rapidamente a opção. Tenham é cuidado daí em diante para a correção automática, que pode apresentar essas mesmas palavras ofensivas.