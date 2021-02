Estando confinados e com muito mais tempo passado em casa, recorremos aos serviços de streaming para passamos o tempo. Estes dependem exclusivamente da Internet e é este o seu principal ponto de falha e causador de problemas.

Mas como o existem outros problemas que podem surgir, o Netflix tem na sua app do Android uma ajuda. Esta vai avaliar o estado de todos os componentes e dar ao utilizador uma análise direta e rápida do problema. Veja como pode usar esta funcionalidade no smartphone.

Cada vez mais dependemos dos serviços de streaming para o entretenimento. A televisão mudou e a forma como consumimos os conteúdos ajustou-se de forma total. Podemos ver o que queremos, quando queremos e como queremos.

Esta modularidade abre as portas a serviços como o Netflix, que é de todos o mais usado. Claro que tem de funcionar perfeitamente e sem problemas. Este serviço tem na sua lista de opções uma ferramenta que avalia todos os problemas.

Sempre que tiverem problemas a usar o Netflix, podem recorrer a esta ferramenta. É extremamente simples de usar e está disponível a todos. Para tal, basta que abram o Netflix e que depois escolham a opção Mais. Nesta área devem escolher a opção Definições da aplicação.

É nesta área da app que encontram a opção que vai prestar todo o apoio e identificar problemas. Falamos da entrada Verificar a rede, que fica perto do final da lista. Ao abrir esta opção vão ter acesso à área de testes.

Aqui dentro o processo é extremamente simples. Basta carregar no botão Iniciar teste e rapidamente os resultados surgem. São avaliadas as ligações ao servidor Android do Netflix e à própria Internet. Os resultados são de simples interpretação pelo utilizador do Netflix.

Após identificados os problemas, o utilizador deve garantir que estes são resolvidos. Esta é a forma mais simples de identificar as causas quando o Netflix não funciona ou apresenta um comportamento anormal e contra o que é esperado.