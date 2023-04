A bateria é dos mais importantes elementos de um smartphone e por isso deverá ser mantida o melhor possível. Deve ser garantido que não perde energia de forma rápida e, caso isso aconteça, deve ser percebido porque acontece. Isso é simples com uma opção que a MIUI tem presente e pode ser usada.

Tal como muitas vezes já explicámos, a MIUI garante aos utilizadores dos smartphones Xiaomi muito mais do que o Android oferece. São novas opções e novas funcionalidades que podem ser usadas a qualquer momento e que trazem ainda mais funcionalidades a estes equipamentos.

Se explorada corretamente, a MIUI pode ser muito interessante em vários campos. Um deles, como vamos mostrar, permite que os consumos de baterias anormais sejam reportados e o utilizador pode assim tomar as medidas necessárias para o impedir ou, pelo menos, entender porque acontece.

Assim, podem ativar notificações para que qualquer smartphone Xiaomi alerte quando os consumos de bateria dispararem. Abram a app Definições e procurem depois a opção Bateria, para dar acesso às diferentes possibilidades associadas a este elemento essencial.

Aqui dentro, devem procurar e a abrir a opção que está no canto superior direito, no símbolo das definições. Esta vai abrir uma nova área de definições e deve ter no final a opção Notificações de descarregamento de bateria. Devem ativar esta opção para a terem acessível no futuro.

Com esta opção ativa, e pronta a ser usada pela MIUI da Xiaomi, uma coisa poderá acontecer no futuro. Sempre que o software presente detetar que os consumos de bateria dispararem e forem elevados demais, uma nova notificação será apresentada ao utilizador do smartphone.

Desta forma simples, será possível controlar como e quando os consumos de bateria disparam. Com essa informação, cabe depois a estes decidirem se querem continuar ou limitar a utilização do smartphone e da própria MIUI, para assim esta durar mais tempo.