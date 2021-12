Os últimos dias têm mostrado uma falha complicada no Android. Sem que o utilizador perceba, deixa de ser possível fazer chamadas para número de emergência, tipicamente nas alturas mais complicadas e que não dão espaço para resolver outros problemas.

Esta situação está, neste caso, associado ao Teams, que entretanto já teve uma atualização essencial. O que a Google descobriu é que esta situação pode acontecer com outras apps e que o utilizador não controla. Para ajudar, existe agora uma app que consegue perceber se terá problemas em ligar para o 112.

Problemas nas chamadas de emergência no Android

O caso mais conhecido decorreu na passada semana, com uma queixa bem identificada no Reddit. A Google apressou-se a determinar a origem do problema, revelando que este estava no Teams e no número de vezes que este se registava como cliente de chamadas.

Este não é um comportamento normal e sequer esperado, mas a verdade é que o Android parece permitir. A Google estará a tratar de resolver o assunto e espera-se que em janeiro surja uma atualização que eliminará o problema de forma permanente.

O Teams PhoneAccount Abuse Detector ajuda-o a saber

Para ajudar os utilizadores foi agora criada a app PhoneAccount Abuse Detector, que valida potenciais problemas. Este avaliará se o utilizador vai ou não ter problemas a ligar para os números de emergência.

Com uma utilização básica, vai apenas avaliar o número de contas registadas e avaliar os potenciais problemas. A interface é simples e de compreensão rápida para o utilizador, tendo apenas um resultado final, com o número de contas registadas no Android.

Uma app que vai dar toda a informação necessária

Uma vez que a app PhoneAccount Abuse Detector está fora da Play Store, devem autorizar a sua instalação pelo Chrome. O Android vai guiar o utilizador no processo para que o faça de forma simples e rápida.

O código da app é aberto e está presente no Github, pelo que já foi certamente avaliada e será de confiança para o utilizador. Este é um teste que deve fazer e que lhe dirá se tem problemas nas chamadas para número de emergência, algo que nem sequer saberia que poderia ter.