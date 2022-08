A segurança dos smartphones Android é um tema recorrente e que preocupa muitos utilizadores de forma constante. As ameaças chegam de muitas formas, em especial com apps que nem sempre têm origem na Play Store.

Importa, naturalmente, estar protegido e livre de problemas que depois se manifestam em situações complicadas e perigosas para os utilizadores e os seus dados. O Android está naturalmente protegido e consegue detetar apps maliciosas rapidamente. Saiba como o pode fazer.

Infelizmente é demasiado normal e natural os problemas de segurança no Android. A Google tem tentado resolver este problema ou, pelo menos, minimizar o seu impacto e a forma como as questões de segurança afetam o seu sistema e os utilizadores.

Para o conseguir, tem já no Android algumas ferramentas. Uma das mais importantes é o Play Protect, que consegue avaliar e detetar apps maliciosas de forma simples e rápida. Está a ser usado de forma recorrente, mas podem a qualquer momento pedir uma avaliação.

Para o fazerem, devem primeiro abrir a app da Play Store, pois é aqui que o Play Protect está acessível e pronto a ser usado. Aqui dentro, devem começar por carregar na imagem do utilizador, no canto superior direito, e depois, no menu, escolher a opção Play Protect.

Uma vez dentro da área do Play Protect do Android, podem ver de imediato o estado da última avaliação e quando esta foi realizada. Podem ainda ver as apps que foram avaliadas e, muito importante, pedir que seja realizada uma nova avaliação.

Esta é rápida e dará de imediato o resultado ao utilizador, avaliando novamente as apps presentes no smartphone Android. Caso surjam problemas com apps maliciosas, o Play Protect irá rapidamente alertar o utilizador, juntando ainda uma notificação, algo que já faz ao ser usada de forma automática.

Pode não ser a solução mais eficiente e tem alguns problemas bem identificados. Ainda assim, e dada a sua integração com o Android, é uma excelente ajuda que irá proteger os utilizadores do Android e os seus dados.