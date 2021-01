O Android tem presentes todas as ferramentas básicas que os utilizadores precisam para a sua utilização. Sem recorrer a qualquer app extra, é possível usar um smartphone, ainda que de forma básica para os padrões atuais.

Algo que nem sempre está presente é um gestor de ficheiros. A Google e alguns fabricantes entendem não ser necessário, o que pode limitar os utilizadores nas suas tarefas. Curiosamente existe uma solução alternativa, sem instalar nada e vinda diretamente da criadora do Android.

Não tem um gestor de ficheiros no smartphone?

Apesar de não ser uma app essencial, muitos utilizadores usam um gestor de ficheiros no Android. Este permite aceder às pastas e aos ficheiros que estão neste sistema, permitindo criar, mover ou eliminar os que forem identificados.

Com muitas propostas na Play Store, é simples encontrar uma proposta que satisfaça os utilizadores. A verdade é que está já um presente, num local que poucos esperavam. Falamos do Chrome, que acompanha qualquer smartphone Android.

Use o Chrome para mais que a Internet

Para poderem navegar no sistema de ficheiros do Android só precisam de aceder no Chrome ao endereço file:///sdcard. Acedem diretamente à raiz do sistema de ficheiros do sistema, podendo navegar livremente pelas diferentes pastas presentes.

Para abrir qualquer ficheiro presente, só precisam de navegar para a sua localização. Ao tocarem no ficheiro, este será aberto, quer pelo browser, quer pela app associada à sua utilização. Dependerá sempre do suporte do Chrome e do que o Android tiver presente.

Qualquer browser do Android pode ser usado

Caso existam outros browsers presentes no sistema, não precisam de usar o Chrome. A maioria terá um suporte similar e será capaz de permitir navegar no sistema de ficheiros. Infelizmente, a gestão de ficheiros disponível aqui é mínima.

Há ainda a possibilidade de usar esta funcionalidade nos sistemas de desktop, mas neste caso existe sempre um gestor de ficheiros presente. No caso dos smartphones é uma excelente ajuda para quem quer rapidamente navegar no Android e nas suas pastas.