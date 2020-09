Todos reconhecem no Google Fotos um dos melhores serviços que a gigante das pesquisas tem para oferecer aos utilizadores. A par com outras ofertas, é dos mais usados, principalmente para armazenar as fotografias e outras imagens que são recolhidas.

Este serviço tem algumas funcionalidades únicas e que se bem exploradas garantem aos utilizadores a possibilidade de, por exemplo, guardar as fotografias dos smartphones Android. É este ponto que vamos hoje mostrar, para melhorar as cópias de segurança.

Depois de termos mostrado como ativar as cópias de segurança do Google Fotos no Android, restaram alguns pontos que podem ser explorados. Estes garantem uma melhor gestão de espaço e de tráfego, que assim tornam melhor e mais eficiente este processo.

Novas opções a usar no Google Fotos

Devem assim repetir este processo, para assim aceder a algumas das áreas chave da configuração. Dentro destas, devem escolher Cópia de segurança e sincronização, garantindo principalmente que têm as cópias de segurança ativas.

Nesta área encontram 3 opções no final, na zona Definições. A primeira é uma das mais importantes e define a qualidade das fotografias que são enviadas para o Google Fotos. Estas podem ser no Tamanho Original, Alta Qualidade ou Expresso. Tal como referido muitas vezes, a Google não desconta aos utilizadores o armazenamento das fotografias nos moldes de Alta Qualidade ou Expresso.

Cópias de segurança ainda mais afinadas e eficientes

Na segunda opção os utilizadores podem definir o volume de dados móveis que pode ser usado diariamente para sincronizar. Caso a ativem, devem ter igualmente cuidado com o valor definido. Podem também optar por não sincronizar ou tornar este valor ilimitado.

Por fim, e na opção Pastas do dispositivo, podem definir quais as que não vão ser sincronizadas. Podem definir uma a uma, escolhendo se as querem manter em ambos os locais, ou seja, no smartphone e no Google Fotos.

Com estas novas opções configuradas, o Google Fotos vai ser ainda melhor no campo das cópias de segurança. Os utilizadores têm o controlo total de vários elementos que assim podem ser usados com muito mais eficiência.