Configurar um smartphone Xiaomi não é um processo complicado e as opções são muitas. Os utilizadores controlam quase todos os aspetos e têm até a capacidade de decidir que apps se podem ligar à Internet e receber e enviar informações.

Esta última capacidade é interessante e importante para muitos utilizadores destes smartphones. Assim, hoje explicamos como podem configurar este sistema para que possam limitar e controlar que apps acedem à Internet e como o fazem.

As opções que os smartphones Xiaomi oferecem

Num sistema Android normal qualquer app que seja instalada pode ter acesso livre à Internet. Tipicamente usam este acesso para enviar ou receber dados, comunicando com um ponto central e assim darem ainda mais funcionalidades ao smartphone.

Claro que a personalização que a Xiaomi traz, os utilizadores têm também aqui uma palavra a dizer. Este acesso é controlado e limitado, havendo opções para várias possibilidades, desde impedir até controlar como este acesso à Internet é realizado.

Simples controlar o acesso à Internet

Abram então as Definições do Android da Xiaomi, uma app que se habituaram a usar. Dentro desta área de controlo e configurações, devem escolher a opção Aplicações. Aqui dentro, com várias opções presentes, devem escolher a segundo, com o nome Gerir aplicações.

De imediato vão ter acesso à lista de apps instaladas no smartphone Xiaomi. Só precisam de escolher a que querem controlar no acesso à Internet, podendo pesquisar pelo nome da mesma ou descendo na lista organizada de ordem alfabética.

Escolher a app e configurar as opções presentes

Nas opções da app devem agora procurar a opção Restringir a utilização de dados. É aqui que controlam tudo referente ao acesso à Internet, podem escolher se o acesso se faz via Wi-Fi, via dados móveis ou com ambos. Claro que podem desligar ambas as opções e bloqueiam este acesso.

É desta forma simples e rápida que podem controlar e limitar que apps acedem à Internet e que ligações podem usar. Basta escolher e configurar, algo controlam facilmente num smartphone Xiaomi.