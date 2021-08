O ritmo a que recebemos mensagens nos smartphones, sejam Android ou iOS, torna difícil a gestão eficiente das conversas. É por isso necessário criar e usar ferramentas que se adaptem, como a Google tem feito ao longo dos anos.

A sua app Mensagens é a prova disso, com novidades a surgirem de forma acelerada e muito focadas em funcionalidades. Uma das mais recentes permite ter conversas preferidas, que estão acessíveis mais rapidamente. Veja como pode usar esta nova funcionalidade-

Tal como já referimos antes, a Google tem feito um trabalho muito interessante na sua app Mensagens. Sendo o padrão e a base de tudo o que é usado no Android, esta app tem a responsabilidade de ar o exemplo do que será normal para as restantes que proliferam na Play Store.

Uma das funcionalidades permite colocar as conversas preferidas presas no topo da app. Assim, fica mais próximas do utilizador e podem ser usadas de forma mais simples e direta. Fica também mais fácil receber e ver novas mensagens que forem recebidas.

Para tal, só precisam de escolher as mensagens que querem perder no topo e carregar nesta até mudar de cor, ficando azul. Vão ver surgir no topo uma barra de ferramentas, onde um dos ícones é um marcador. Escolham-no e a mensagem fica de imediato.

Como esta área tem um limite de 3 conversas, o utilizador poderá ter de gerir esta com algum cuidado. Podem remover uma das presentes e adicionar outra, mais interessante e onde as mensagens têm estado a chegar.

Para remover devem novamente escolher e carregar numa das mensagens de topo, sem simples de encontrar. Novamente o a barra de opções vai surgir, desta vez com o marcador selecionado e com um sinal de marcado. Assim, de seguida devem carregar neste ícone, ficando a mensagem livre e na posição natural.

É desta forma simples de podem gerir as mensagens que receberem, marcando as conversas e as mensagens preferidas. Assim, e de forma rápida, acedem a esta área, onde tudo estará acessível, como faz sentido.